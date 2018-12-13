Харьковщина вышла в лидеры по оздоровлению детей

- В этом году, по оперативным данным, охвачено оздоровлением и отдыхом 245399 детей, что составляет 107,6% от запланированного количества. И это - один из лучших показателей в стране, - отметил Виталий Кириленко.
Он также сообщил, что при организации отдыха детей, в первую очередь, обращается внимание на оздоровление детей социально незащищенных категорий (оздоровлено более 162 тысяч человек). Об этом информирует пресс-служба
ХОГА.
- На закупку путевок для детей льготных категорий в 2018 году из областного бюджета выделено 51 млн 342 тыс. грн. Это на 5,5% больше, чем в прошлом году, - рассказал Виталий Кириленко.
С начала июня по ноябрь 2018 года за средства областного бюджета в детских заведениях оздоровления и отдыха Харьковской, Одесской, Запорожской и Львовской областей оздоровились 7543 ребенка.
Кроме того, в 2018 году за средства государственного бюджета в ГП «УДЦ «Молодая гвардия» (г. Одесса) и ГПУ «МДЦ «Артек» (г. Киев) на оздоровление и отдых было направлено 1339 детей.
Напомним, в 2018 году на территории Харьковской области работало 736 детских учреждений оздоровления и отдыха. В них отдохнули 97106 детей.