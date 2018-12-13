Общество

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Харьковщина вышла в лидеры по оздоровлению детей

Харьковщина вышла в лидеры по оздоровлению детей
Об этом во время брифинга 13 декабря сообщил начальник Управления по делам молодежи и спорта ХОГА Виталий Кириленко.
- В этом году, по оперативным данным, охвачено оздоровлением и отдыхом 245399 детей, что составляет 107,6% от запланированного количества. И это - один из лучших показателей в стране, - отметил Виталий Кириленко.

Он также сообщил, что при организации отдыха детей, в первую очередь, обращается внимание на оздоровление детей социально незащищенных категорий (оздоровлено более 162 тысяч человек). Об этом информирует пресс-служба ХОГА.

- На закупку путевок для детей льготных категорий в 2018 году из областного бюджета выделено 51 млн 342 тыс. грн. Это на 5,5% больше, чем в прошлом году, - рассказал Виталий Кириленко.

С начала июня по ноябрь 2018 года за средства областного бюджета в детских заведениях оздоровления и отдыха Харьковской, Одесской, Запорожской и Львовской областей оздоровились 7543 ребенка.

Кроме того, в 2018 году за средства государственного бюджета в ГП «УДЦ «Молодая гвардия» (г. Одесса) и ГПУ «МДЦ «Артек» (г. Киев) на оздоровление и отдых было направлено 1339 детей.

Напомним, в 2018 году на территории Харьковской области работало 736 детских учреждений оздоровления и отдыха. В них отдохнули 97106 детей.

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