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Студенты Харькова поддержат моряка, взятого в плен российскими оккупантами

Студенты Харькова поддержат моряка, взятого в плен российскими оккупантами
Студенческое самоуправление Национального юридического университета им.Ярослава Мудрого (Харьков) организовало поддержку выпускника, взятого в плен в Керченском проливе.
Об этом сообщает Статус-Кво.

Моряк Василий Сорока закончил хозяйственно-правовой факультет университета.

Сбор писем в поддержку моряка проходит с 12 по 18 декабря на первых этажах учебных корпусов. Письмо можно написать дома или в университете.



Для справки. Днем 25 ноября 2018 года южнее Крымского моста корабль ВМС РФ протаранил украинский буксир "Яны Капу", который с малыми бронекатерами "Бердянск" и "Никополь" следовал из Одессы в Мариуполь. Оккупанты не пропустили группу ВМС в Азовское море, а вечером, когда та легла на обратный курс, атаковали огнем на поражение на выходе из Керченского пролива примерно в 25 км от побережья Крыма.

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