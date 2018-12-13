Студенты Харькова поддержат моряка, взятого в плен российскими оккупантами

Об этом сообщает
Статус-Кво.
Моряк Василий Сорока закончил хозяйственно-правовой факультет университета.
Сбор писем в поддержку моряка проходит с 12 по 18 декабря на первых этажах учебных корпусов. Письмо можно написать дома или в университете.
Для справки.
Днем 25 ноября 2018 года южнее Крымского моста корабль ВМС РФ протаранил украинский буксир "Яны Капу", который с малыми бронекатерами "Бердянск" и "Никополь" следовал из Одессы в Мариуполь. Оккупанты не пропустили группу ВМС в Азовское море, а вечером, когда та легла на обратный курс, атаковали огнем на поражение на выходе из Керченского пролива примерно в 25 км от побережья Крыма.