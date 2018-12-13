«Из одной тарелки»: ученые обнаружили у людей неожиданное свойство 13 декабря 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Ученые Чикагского университета выяснили, что совместная еда из одного общего блюда сближает людей – улучшает коммуникацию, повышает градус доверия и помогает быстрее договориться, придя к компромиссу.