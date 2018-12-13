«Из одной тарелки»: ученые обнаружили у людей неожиданное свойство

Результаты их исследования опубликованы в журнале Psychological Science, сообщает
МедикФорум.
Учеными были проведен эксперимент с участием 200 человек. Испытуемых разбили на пары, которым затем предложили поесть. Половина пар при этом могла воспользоваться индивидуальными тарелками, а половина – только одной тарелкой на двоих.
В процессе принятия пищи люди в парах должны были договориться о принятии какого-то решения по специально созданной учеными ситуации. Этим людям нужно было вообразить, что они являются руководителями предприятий, и от их выбора зависит, будет увеличена или уменьшена почасовая оплата для их работников. Одному участнику, по заданию ученых, нужно было склонить своего оппонента к понижению зарплаты, а другому - к повышению. В результате пары, которые ели из одной тарелки, заключали взаимовыгодное соглашение быстрее, чем пары, употреблявшие еду из разных тарелок. Другие подобные эксперименты дали практически те же результаты, свидетельствующие о том, что еда из одной тарелки содействует сближению даже совершенно незнакомых до этого личностей.
– Удивительно, но это правда - незнакомые люди, которые едят из одной тарелки, имеют больше шансов прийти к консенсусу и о чем-либо договориться, чем пользующиеся разными тарелками. И это справедливо даже для тех культур, в которых не принято есть из общего блюда, - заявила соавтор проекта Эйлет Фишбах.
Знакомые, которые едят из одной тарелки, договариваются еще быстрее, чем незнакомцы, добавили ученые. Супругам стоит взять данный метод на вооружение!