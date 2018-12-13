Политика

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В Харьковской области отменен спецстатус русского языка

В Харьковской области отменен спецстатус русского языка
Харьковский облсовет отменил решение, которым в 2012 году предоставил русскому языку статус регионального.
Об этом говорится в решении сессии облсовета, прошедшей 6 декабря.

Отмененно решение от 30 августа 2012 года «О первоочередных мерах по выполнению в Харьковской области закона Украины «Об основах государственной языковой политики». В частности, согласно решению, должностные лица были обязаны владеть государственным и русским языками, дублировать названия топонимов, акты местных органов государственной власти и местного самоуправления должны были принимаються на государственном или русском языке.

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