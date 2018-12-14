Подводя итоги года: в Харькове провели ряд имиджевых мероприятий

Как сообщает пресс-служба Харьковского горсовета
, среди таких проектов – ІІ Всеукраинский конкурс молодых дизайнеров Start Fashion; фестиваль моды и дизайна Kharkiv Fashion; соревнования по техническим видам спорта и внедорожные соревнования RFC; фестиваль уличной еды Food Fest Gastroman; фестиваль флористики и ремесел Ivana Kupala Fest 2018; фотовыставка «Герои нашего города»; проект Kharkiv Fashion Business Days 2018 и Holi Fest.
Также прошли круглые столы и конференции, посвященные лучшим научным разработкам, IT-стартапам, социальным и бизнес-проектам; продолжает работать Школа социального проектирования и грантрайтинга Open Grants School; состоялись первый Инновационный форум и Ярмарка стартапов.
В уходящем году, по версии экспертов Kyiv Smart City Forum 2018, Харьков признан лучшим инновационным городом Украины.