Специалисты подсказали, как не потолстеть во время зимних праздников 13 декабря 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Ученые в Бирмингемском университете и университете Лафборо выяснили, как можно избежать набора веса во время затяжных зимних каникул.