Специалисты подсказали, как не потолстеть во время зимних праздников

В исследовании приняли участие 272 добровольца в среднем в возрасте 44 лет, пишет
Росбалт со ссылкой на журнал The BMJ.
Экспериментальную группу попросили взвешиваться не менее двух раз в неделю. Также испытуемым дали десять советов о том, как не прибавить в весе. Среди рекомендаций было принимать пищу в одно и то же время, выбирать продукты с пониженным содержанием жира, проходить в день 10 тыс. шагов, перекусывать полезными продуктами, ежедневно съедать по 5 порций фруктов и овощей, а также не есть во время просмотра телевизора.
Кроме того, участникам экспериментальной группы рассказали, сколько физической активности нужно для сжигания калорий, набранных за праздничным столом. Например, небольшой бокал глинтвейна не скажется на фигуре, если заниматься ходьбой в течение 33 минут.
Контрольной группе предоставили только общую информацию о здоровом образе жизни. В итоге участники этой группы за время исследования в среднем потолстели на 0,37 килограммов, а в экспериментальной — похудели на 0,13 килограммов.