Харьков

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В харьковском ботсаду спилили деревья

В харьковском ботсаду спилили деревья
В Ботаническом саду по улице Клочковской, 52 в Харькове спилили деревья, которые подлежат сносу.
На территории сада проводится плановая работа по удалению больных и старых деревьев, особенно тех, которые угрожают безопасности и здоровью сотрудников и многочисленных посетителей ботанического сада.

Как уточнили в Ботаническом саду, снос деревьев проводится согласно постановлению Кабмина от 1 августа 2006 г. «Про затвердження Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах» №1045. Акт обследования зеленых насаждений, подлежащих сносу подготовлен Комиссией, назначенной решением исполнительного комитета Харьковского городского совета от 22.02.2007 г. №182 «Про створення міської комісії по обстеженню зелених насаджень, що підлягають видаленню на території м. Харкова» и утвержден 22.11.2017 года. После окончания работ и рекультивации участков на месте снесенных деревьев будут высажены новые, более интересные растения, которые сейчас находятся в питомнике ботанического сада.

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