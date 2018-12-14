Эксперты назвали лучшую страну для приключенческого туризма

По мнению экспертов, Чили — идеальное место для искателей адреналина: здесь можно серфить, погружаться с аквалангом, кататься на байдарках и кайте, летать на параплане на фоне живописных пейзажей. Береговая линия тянется на 4000 километров, а еще эта страна богата ледниками: их здесь более 2000, сообщает
«Вокруг Света. Украина».
Лучшим пляжным направлением признали Ямайку. Она же взяла приз в номинации “Лучшее круизное направление”. Лучшей туристической достопримечательностью назвали город инков Мачу-Пикчу в Перу. Статус самого романтичного места в мире в жесткой конкуренции вырвал Маврикий.
Лучшим отелем стал Armani Hotel Dubai (ОАЭ), курортом — Atlantis the Palm в том же Дубае, брендом апартаментов — Fraser Hospitality, курортным брендом — Four Seasons Hotels & Resorts. Авиакомпания “Аэрофлот” взяла призы в номинациях “Ведущий мировой авиабренд” и “Лучший бизнес-класс”. Сингапурский аэропорт Чанги предсказуемо стал “Лучшим аэропортом мира”, а аэропорт Маската взял приз в категории “Лучший новый аэропорт мира”.
Премия World Travel Awards была учреждена в 1993 году и вручается за выдающиеся достижения в разных секторах туристической индустрии. В этом году торжественная церемония состоялась в Лиссабоне (Португалия).