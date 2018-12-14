США объяснили Венгрии, почему ей не стоит гадить Украине

Посол США в Венгрии Дэвид Корнштейн подчеркнул, что Россия представляет угрозу как для Украины, так и для Европы, передает
НВ со ссылкой на Reuters.
– Сейчас более чем когда-либо Россия испытывает Запад. Мы твердо убеждены в том, что, будучи союзниками по НАТО, лучшим путем для развития реформ в Украине является общение с Украиной, а не блокирование отношений Украины с НАТО, - заявил дипломат.
Корнштейн добавил, что Венгрия должна помнить, что президент РФ Владимир Путин "не заинтересован в национальном суверенитете". "Его позиция неоимперская. Если Украина потерпит неудачу, то Венгрия окажется на линии фронта российской агрессии".
Напомним, что Венгрия последовательно блокирует встречи представителей НАТО и Украины на высшем уровне из-за украинской образовательной реформы. По мнению Будапешта, языковая норма нового закона об образовании ограничивает права этнических венгров. Будапешт неоднократно заявлял о блокировании евроинтеграционных устремлений Киева до устранения "проблемных", по его мнению, положений образовательного закона.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг уже призвал Венгрию и Украину решить спор касательно языковой статьи закона о реформе образования.