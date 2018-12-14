США объяснили Венгрии, почему ей не стоит гадить Украине 14 декабря 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Соединенные Штаты призвали Венгрию прекратить попытки заблокировать сотрудничество Украины с НАТО, подчеркнув, что в случае поражения Киева Будапешт окажется "на линии фронта российской агрессии".