Чем главная елка Харькова отличается от своих соперниц (инфографика) 14 декабря 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Новогодние елки продолжают устанавливать и украшать во многих городах Украины. Гирлянду на главной елке страны в Киеве планируют зажечь 19 декабря, в День святого Николая.