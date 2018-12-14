Украина

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Чем главная елка Харькова отличается от своих соперниц (инфографика)

Чем главная елка Харькова отличается от своих соперниц (инфографика)
Новогодние елки продолжают устанавливать и украшать во многих городах Украины. Гирлянду на главной елке страны в Киеве планируют зажечь 19 декабря, в День святого Николая.
Издание «Слово и Дело» предложило посмотреть, в каком городе будет самая высокая, а где установят саму дорогую новогоднюю ель.

Логично было бы предположить, что самая большая и богато убранная елка будет в столице Украины. Однако, как выяснилось, главная елка страны не самая высокая и не самая дорогая.

Уже становится традицией устанавливать центральную елку Киева на Софийской площади, где также устраивают рождественскую ярмарку и народные гуляния. В этом году высота киевской ели составит 25 метров: в металлический каркас будут вмонтированы ветви натуральных елей. Это удовольствие обойдется киевлянам в 41 тысячу гривен, а вот на праздничное убранство – 1000 игрушек и 3 км гирлянды – потратят 2 млн 700 тыс. грн.

Самая высокая елка в этом году будет в Харькове – 40 метров. Сама елка обойдется городскому бюджету в 2 млн грн, а на украшения и прочую мишуру пойдет 6 млн грн. Это более чем на 3 млн дороже киевской елки. Однако харьковская лесная красавица станет далеко не самой дорогой в стране.

В Полтаве смонтировали 20-метровую центральную елку города, которая обошлась в 2 млн 800 тыс. грн. А на украшения и праздничную иллюминацию город потратил еще 5 млн грн. Получается, что елка в два раза ниже харьковской, но игрушки на ней, судя по всему, гораздо ценнее. К тому же полтавская «лесная красавица» на 2 млн 300 тыс. грн дороже киевской.

Две 20-метровые натуральные ели установили во Львове. Праздничные деревья городу подарили спонсоры. Украшения и освещение двух львовских елок стоило 260 тыс. грн. Это на 2 млн 400 тыс. дешевле, чем 25-метровая елка в Киеве.

В Ивано-Франковске решили сэкономить и установили прошлогоднюю искусственную елку, а на украшения потратили всего 81 тыс. грн.

Подробнее – на инфографике.

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