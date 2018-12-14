Японцы готовятся устроить над Хиросимой искусственный звездопад (видео)
14 декабря 2018 г.
Вечерний Харьков
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Японские ученые изобрели устройство для создания искусственного звездопада. В ближайшие годы его действие испытают над Хиросимой.
Авторами проекта стали участники стартапа ALE Co, информируют «Экономические новости».
Чтобы реализовать задумку, 17 января 2019 года на орбиту Земли отправят спутник, заправленный 40 шариками, которые будут имитировать звезды. «Звездопадный аппарат», вес которого составит 65 килограмма, отправится в орбитальное пространство с помощью легкой ракеты Epsilon.
На орбите некоторое время аппарат будет выполнять другие функции, разработчики не сообщили пока, какие именно. Лишь весной 2020 года состоится первый искусственный звездопад.
Авторы проекта заправят спутник партией специальных шариков. За один выстрел будет освобождаться 20 «искусственных звезд». Попадая в атмосферу Земли, шарики начнут сгорать, имитируя таким образом метеорный дождь, передают в ALE Co.
Разработчики уже опубликовали видео, демонстрирующее искусственный звездопад.
Они отметили, что скорость падения шариков достигнет 7-8 км/с. Стоимость одного искусственного метеора на данный момент оценивают в 10 тыс. долларов. В дальнейшем компания намерена продавать искусственные звездопады частным клиентам, превратив свою идею в бизнес.