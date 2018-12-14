Японцы готовятся устроить над Хиросимой искусственный звездопад (видео) 14 декабря 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Японские ученые изобрели устройство для создания искусственного звездопада. В ближайшие годы его действие испытают над Хиросимой.