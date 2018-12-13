В Харькове открылся Центр преподавания арабского языка

Об этом сообщает пресс-служба
Харьковской ОГА.
– Харьков всегда позиционировал себя как студенческая столица. Мы входим в 10-ку крупнейших вузовских центров Европы. Мы всегда ищем пути обеспечения того, чтобы у молодежи, научного сообщества и активной студенческой громады были новые возможности. Для этого в Харьковской области за последнее время создано 5 кластеров, мы внедряем областные стипендии, чтобы мотивировать ученых. Организовываем конкурсы и конференции, открываем новые лаборатории, научные центры, парки, - сказала глава ХОГА во время торжественного открытия Центра преподавания арабского языка.
Руководитель области отметила, что Харьковский национальный экономический университет очень активно развивается, в том числе развивает кооперацию с международными партнерами.
– В экономическом университете внедряют большое количество программ. В частности, вместе с ХОГА и общественным активом в университете внедряли бесплатные курсы повышения уровня английского языка. Не будем останавливаться на достигнутом. Мы будем поддерживать все инициативы, которые дают пользу студенчеству и всем жителям области, - заверила Юлия Светличная.
Ректор вуза Владимир Пономаренко отметил, что открытием центра учебное заведение обязано договоренностям, которые были достигнуты на Харьковском международном экономическом форуме.
– Благодаря Юлии Александровне, в сентябре в Харькове состоялся экономический форум - как раз там было начато встречное движение Объединенных Арабских Эмиратов и нашего университета. Прошло 2 месяца - и вот результат, - сказал Владимир Пономаренко
Центр изучения арабского - уже 8-й подобный в университете.
– Были направления на Европу и Америку. Немножко - на Китай. Теперь открываем целый мир - арабский. Это даст толчок и для набора иностранных студентов. У нас уже открыты специальности, которые преподаются полностью на английском языке, с 1 сентября - будет полностью на французском. Следующий шаг - на арабском, - отметил ректор.
Директор «Украинского государственного центра международного образования» Елена Шаповалова отметила, что сейчас Харьковская область является передовой в Украине по развитию международного сотрудничества.
– Не только по количеству студентов, но и по количеству международных академических центров, открытых в университетах, - добавила она.
Во время торжеств по случаю открытия Центра арабского языка глава ХОГА Юлия Светличная передала ректору ХНЭУ Владимиру Пономаренко государственную награду - Орден князя Ярослава Мудрого V степени.