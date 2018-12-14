В Харьковском горсовете признали срыв сроков введения пропиаренного новшества 14 декабря 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Запуск единого проездного билета в харьковском метрополитене вновь отложили.

Об этом заявил директор департамента инфраструктуры Харьковского горсовета Сергей Дульфан. Причина оказалась довольно банальной – не успевают завершить прокладку дополнительной линии связи.



– В этом году мы не успеем запустить E-ticket в метро. Это однозначно, - заявил Сергей Дульфан.



Отметим, что новая дата запуска единого проездного билета оказалась довольно размытой – первый квартал 2019 года.



– Я надеюсь, что мы все-таки успеем все закончить, - подчеркнул директор департамента инфраструктуры Харьковского горсовета Сергей Дульфан.



Стоит отметить, что сначала горожанам обещали возможность воспользоваться единым проездным в метро с 1 января 2018 года, но этого так и не произошло. Затем в мэрии заявили, что это произойдет с 1 февраля, но опять не получилось. В последний раз запуск системы E-ticket отложили на неопределенный срок.



К слову, контролеры, которые имеют право с помощью специального устройства проверять, оплатил человек электронным проездным проезд или нет, должны были появиться в транспорте еще с 1 марта. В мэрии заявляли, что этот этап откладывать не будут и даже оборудование для проверки закуплено. Но с назначенной даты пошел уже десятый месяц, а контролеры так и не появились.



Напомним, новую систему оплаты проезда запустили в Харькове с 1 декабря 2017 года. Однако практически с самого первого дня терминалы по продаже билетов хулиганы заливали клеем или монтажной пеной. Также аппараты были залеплены жвачкой, разрисованы, а некоторые люди использовали их как пепельницу. Общая сумма ущерба составила около полумиллиона гривен.