Общество

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«Душа компании»: названы 3 самых важных черты характера человека

«Душа компании»: названы 3 самых важных черты характера человека
Американские специалисты выяснили, какие черты характеризуют безупречный характер.
Ученые из Калифорнийского университета считают, что людям главней всего научится проявлять свои чувства, а не держать их в себе. Эксперты провели ряд исследований, где участникам нужно было выбрать те характеристики, которые лучше всего их характеризуют, информируют «Экономические новости».

Это позволило ученым определить 3 самых важных черты характера, которые считаются самыми востребованными и популярными в современном социуме. Оказывается, прямолинейность, открытость и позитив — это основные черты, которым должен обладать индивидуум. По словам специалистов, люди, имеющие эти характеристики, самые общительные, дружелюбные и открытые. Они пользуются популярностью, имеет много друзей, открыты миру. Их называют «душой компании» и почти все любят.

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