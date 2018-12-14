Харьков

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Юлия Светличная провела выездной прием граждан в университете имени Кузнеца

Юлия Светличная провела выездной прием граждан в университете имени Кузнеца
Губернатор Харьковской области Юлия Светличная в четверг посетила Харьковский Национальный экономический университет имени Семена Кузнеца.
Как сообщал «Вечерний Харьков», в вузе открылся Центр арабского языка. Во время торжеств по случаю открытия Центра Юлия Светличная передала ректору ХНЭУ Владимиру Пономаренко государственную награду – Орден князя Ярослава Мудрого V степени. Председатель ХОГА пообщалась с коллективом и студентами, провела личный прием.

Со своими вопросами и просьбами о помощи к руководителю области обратились 10 сотрудников университета. Среди проблем, которые поднимали в ходе приема, транспортные, земельные, вопросы сферы ЖКХ и развития инфраструктуры, экологии etc.

Среди пришедших на прием к Юлии Светличной был главный механик ХНЭУ Владимир Челенко. Он просил главу ХОГА оказать содействие ремонту дороги к пгт Элитному и селу Ольховка Харьковского района.

– Дороги – в ужасном состоянии. Фактически на легковой машине там проехать очень трудно. И автобусы переполнены, – сказал заявитель.

Юлия Светличная отметила, что в Харьковской области сейчас большое количество дорог, находящихся в очень плохом состоянии. Именно поэтому вопросам ремонта дорог руководство области уделяет особое внимание:

– В этом году в сфере ремонта дорог мы очень много сделали. На Купянск есть дорога, на Изюм, на Сумы. Мы добились того, что в государственном бюджете отдельной строкой будет заложено финансирование на ремонт, а по сути – строительство новой дороги Мерефа – Лозовая – Павлоград, – сказала Юлия Светличная. – Такие дороги, как на Купянск, Изюм и Сумы, должны быть везде на территории области. Единственное, что сдерживает, – это время. Дороги в настолько плохом состоянии, что их невозможно просто «подремонтировать», иногда работать приходится начинать с нуля. Поэтому продолжим уделять внимание и центральным, и местным дорогам, по коммунальным будем сотрудничать с местными советами. Ваше направление уже было взято в работу в этом году – начало положено. В следующем году эта дорога обязательно будет включена в план ремонта.

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