Харьков

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Юлия Светличная вошла в число наиболее влиятельных украинцев

Юлия Светличная вошла в число наиболее влиятельных украинцев
Юлия Светличная вошла в число наиболее влиятельных украинцев Рейтинг самых влиятельных украинцев был составлен журналом “Фокус”. Председатель ХОГА Юлия Светличная заняла в нем 45 место.
«Быть руководителем в эпоху масштабных изменений – трудная задача. Сдвинуть что-то с места всегда сложнее, чем просто вести за собой. Здесь одновременно нужно быть и стратегом, и лидером, уметь вовремя настоять на своем, но при этом слышать и слушать. Юлии Светличной удается сочетать в себе все эти качества. Она способна зажечь и вдохновить, и при этом очень быстрым и цепким умом спланировать победную стратегию. Кроме этого есть два важнейших качества: умение консолидировать вокруг себя людей и способность создать стратегию фундаментального развития области.

Она однозначно и стратег, и политик. Область развивается максимально гармонично, впервые за много лет отремонтированы основные магистральные дороги, реализован уникальный даже для государственного уровня проект реконструкции Харьковской филармонии. При этом открываются новые школы, много внимания уделяется ремонту больниц, развитию спорта и культуры – закладывается мощная база для дальнейшего развития. Светличная сломала множество стереотипов и начала раскрывать по-новому потенциал региона – найти то самое новое звучание, не потеряв при этом связи с корнями и традициями региона», - так охарактеризовал руководителя региона глава Совета ректоров Харьковской области Виль Бакиров.



Отметим также, что в рейтинг “Фокуса” вошел глава Администрации Президента Игорь Райнин (10).

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