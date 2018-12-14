Харьков

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Игорь Райнин вошел в десятку самых влиятельных украинцев

Игорь Райнин вошел в десятку самых влиятельных украинцев
Игорь Райнин вошел в десятку самых влиятельных украинцев Журнал «Фокус» 14 декабря опубликовал ежегодный рейтинг Топ-100 самых влиятельных украинцев.
В список вошли глава Администрации президента Игорь Райнин, который занял 10 место и глава ХОГА Юлия Светличная – 45.

«Для меня, как бизнесмена эффективность власти заключается в том,чтобы важные для экономики решения принимались разумно и оперативно. Поэтому в людях из сферы госуправления уважения вызывает прежде всего менеджерские испособности: системность, организованность, умение держать слово. В ситуациях общения с Игорем Райниным я вижу в нем именно эти качества», – написал владелец и президент группы DCN Александр Ярославский.

Биографическая справка
Игорь Райнин – Глава Администрации Президента Украины с 31.08.2016 г. Образование – высшее, Харьковский филиал Украинской Академии государственного управления при Президенте Украины, 2000 г., «Государственное управление», магистр государственного управления; Харьковский авиационный институт им. Жуковского, 1997 г, специальность: «Двигатели и энергетические установки космических летательных аппаратов», инженер-механик, Доктор юридических наук; кандидат наук по государственному управлению. Заслуженный экономист Украины; Почетный гражданин Харьковской области, депутат Харьковского областного совета VI и VII созывов, член Совета национальной безопасности и обороны Украины; член Национального совета реформ.

02.2015 - 08.2016 – председатель Харьковской областной государственной администрации.
11.2014 - 02.2015 – заместитель Главы Администрации Президента Украины,
04.2014 - 11.2014 – первый заместитель председателя Харьковской областной государственной администрации,
06.2010 - 03.2014 – заместитель директора общества с ограниченной ответственностью "Синтофлексˮ, г. Харьков.
04.2010 - 06.2010 – генеральный директор Национального научного центра "Институт метрологииˮ, г. Харьков.
12.2005 - 04.2010 – первый заместитель начальника Главного управления экономики облгосадминистрации, г. Харьков.
04.2002 - 12.2005 – заместитель начальника Главного управления экономики облгосадминистрации, г. Харьков.
03.2001 - 04.2002 – начальник управления координации программы "Харьковская инициативаˮ и других проектов международной технической помощи Главного управления экономики облгосадминистрации, г. Харьков.
09.1990 - 03.2001 – занимал различные руководящие должности на предприятиях реального сектора экономики Харьковской области.

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