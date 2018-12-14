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Бесстрашную девочку в Нью-Йорке переместили на новое место: фото-факт

Бесстрашную девочку в Нью-Йорке переместили на новое место: фото-факт
Статую авторства Кристен Визбал под названием «Бесстрашная девочка» перенесли поближе к зданию Нью-Йоркской фондовой биржи.
На старом месте, напротив другой знаковой скульптуры «Атакующий бык» она создавала пробки на улице. К «девочке» всегда стояла очередь желающих сфотографироваться. Об этом сообщает «Вокруг Света. Украина».



«Бесстрашную девочку» установили на Уолл-стрит весной 2017 года. Получилась впечатляющая композиция, которая тут же стала популярной: маленькая девочка, противостоящая разъяренному быку. Девочка, по замыслу скульптора, символизирует дискриминацию прав женщин в финансовых институциях. Изначально она должна была простоять на Уолл-стрит всего месяц, но стала такой популярной, что ее «гастроли» продлили на год.



«Бесстрашная девочка» символизирует борьбу со страхом и способность найти в себе силы сделать то, что необходимо. Она вызвала у многих сильные чувства, наверное, именно потому что появилась в нужное время», — заявил мэр Нью-Йорка Билл де Блазио.

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