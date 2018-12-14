В Харькове и области чествуют ликвидаторов последствий аварии на ЧАЭС

Глава ХОГА Юлия Светличная отметила, что в этом году 14 декабря к чернобыльцам руководство области пришло с реальными делами. Так, на завершающем этапе находится капитальный ремонт областного диспансера радиационной защиты населения
– это те работы, которых ликвидаторы аварии ждали десятилетиями. Но обновление больницы – не единственное, что делают в области для ликвидаторов аварии на ЧАЭС.
– Мы выделяем финансирование из областного бюджета на то, чтобы обеспечивать льготное лечение, санаторно-курортное лечение, выплачиваем единовременную материальную помощь. И, если брать в среднем финансирование на одного чернобыльца в Украине, то Харьковская область находится на первых местах. Мы очень много внимания уделяем вопросам каждого ликвидатора аварии на ЧАЭС, каждого чернобыльца. Ведь это вопрос не только социальных гарантий. Это вопрос справедливости, – отметила Юлия Светличная.