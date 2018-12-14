В Харькове и области чествуют ликвидаторов последствий аварии на ЧАЭС 14 декабря 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

В возложении цветов к памятному знаку жертвам Чернобыльской катастрофы в Молодежном парке приняли участие чернобыльцы, представители общественных организаций и руководство Харьковской области.