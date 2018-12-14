Харьков

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В Харькове и области чествуют ликвидаторов последствий аварии на ЧАЭС

В Харькове и области чествуют ликвидаторов последствий аварии на ЧАЭС
В возложении цветов к памятному знаку жертвам Чернобыльской катастрофы в Молодежном парке приняли участие чернобыльцы, представители общественных организаций и руководство Харьковской области.
Глава ХОГА Юлия Светличная отметила, что в этом году 14 декабря к чернобыльцам руководство области пришло с реальными делами. Так, на завершающем этапе находится капитальный ремонт областного диспансера радиационной защиты населения – это те работы, которых ликвидаторы аварии ждали десятилетиями. Но обновление больницы – не единственное, что делают в области для ликвидаторов аварии на ЧАЭС.

– Мы выделяем финансирование из областного бюджета на то, чтобы обеспечивать льготное лечение, санаторно-курортное лечение, выплачиваем единовременную материальную помощь. И, если брать в среднем финансирование на одного чернобыльца в Украине, то Харьковская область находится на первых местах. Мы очень много внимания уделяем вопросам каждого ликвидатора аварии на ЧАЭС, каждого чернобыльца. Ведь это вопрос не только социальных гарантий. Это вопрос справедливости, – отметила Юлия Светличная.

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