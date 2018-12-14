Юлия Светличная ознакомилась с ходом реконструкции областной больницы для чернобыльцев 14 декабря 2018 г. Ольга Шевченко 0 0

Ход ремонтных работ в Областном клиническом специализированном диспансере радиационной защиты населения находится под контролем областной власти.

В диспансере оказывают медицинскую помощь жителям Харьковской, Донецкой и Луганской областей, которые пострадали вследствие аварии на ЧАЭС. Масштабная реконструкция заведения началась после того, как представители общественных организаций чернобыльцев обратились с соответствующей инициативой к главе области Юлии Светличной.



– Этот вопрос нужно рассматривать, принимать и напоминать о ликвидаторах чернобыльской катастрофы не только в апреле и декабре, а каждый день. Это не только социальный вопрос, но и вопрос справедливости, – считает председатель Харьковской облгосадминистрации Юлия Светличная.



Губернатор поддержала инициативу общественников, и ремонт был начат. На его проведение из областного бюджета было выделено почти десять миллионов гривен, еще восемь с половиной предоставил Европейский инвестиционный банк.



– Сделан достаточно большой объем работ, заменены все коммуникации в подвале, отремонтирована крыша, заменены стояки, делается ремонт 60 санузлов в одном из корпусов. Часть работ завершена, замена стояков и санузлов – в процессе, и к концу года строители обещают закончить, – говорит главный врач КЗОЗ «Областной клинический специализированный диспансер радиационной защиты населения» Ирина Пирогова.



Во время визита в диспансер заместитель председателя Харьковского областного совета Владимир Скоробагач пообщался с медицинским персоналом, проектировщиками, строителями, руководителями и членами чернобыльских организаций Харьковщины.



– В следующем году выделим большую сумму денег, чтобы сделать здесь капитальный ремонт, обновить ландшафт, поменять скамейки, беседки, установить современную аппаратуру вместо устаревшей, которая эксплуатируется с 1970-х годов. Хотим, чтобы у людей было все новое – и палаты, и светлые коридоры. Тогда и медперсонал будет испытывать удовольствие от работы в этой больнице, – заверяет Владимир Скоробагач.



Ежегодно в диспансере, рассчитанном на 260 коек проходят обследование в среднем 95 тысяч человек, около шести тысяч пациентов получают стационарное лечение.



– Все это мы делаем для наших чернобыльцев. Мы не должны о них забывать. Должны обеспечить такие условия, чтобы они лечились в комфорте и ни в чем не нуждались. И я думаю, мы с этой задачей справимся, – говорит зампредседателя облсовета.



Напомним, вопрос обновления чернобыльского диспансера находится под личным контролем главы области Юлии Светличной.



– Через диспансер радиационной защиты проходят тысячи людей, и многие обещали чернобыльцам сделать там капитальный ремонт, однако 25 лет он этого не видел. Мы не обещали – ремонт начался. Финансирование есть. Будем за качеством и за сроками работ следить все вместе, – отмечает Юлия Светличная.



Всего в Харьковской области проживает более 20 тысяч человек, пострадавших вследствие чернобыльской катастрофы.