Харьков

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В Харькове прошел конкурс дошкольных талантов

В Харькове прошел конкурс дошкольных талантов
Гала-концерт детских коллективов – победителей конкурса детского творчества «Країна дошкілля» прошел на базе гимназии №55.
Конкурс проходит ежегодно с 2015 года с целью развития творческих способностей и выявления и поддержки талантливых детей дошкольного возраста.

В этом году в конкурсе приняли участие около 200 воспитанников детских садов района, которые состязались в таких номинациях: вокал («Серебряный колокольчик»); хореография («Хрустальные туфельки»); оркестр («Маленькие виртуозы»); чтение стихов.

По итогам конкурса победу одержали воспитанники детских садов №25, 36, 74, 136, 242, 248, 382, ​​464 и частного УВК «Старт-школа».

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