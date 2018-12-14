В Харькове прошел конкурс дошкольных талантов 14 декабря 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Гала-концерт детских коллективов – победителей конкурса детского творчества «Країна дошкілля» прошел на базе гимназии №55.

Конкурс проходит ежегодно с 2015 года с целью развития творческих способностей и выявления и поддержки талантливых детей дошкольного возраста.



В этом году в конкурсе приняли участие около 200 воспитанников детских садов района, которые состязались в таких номинациях: вокал («Серебряный колокольчик»); хореография («Хрустальные туфельки»); оркестр («Маленькие виртуозы»); чтение стихов.



По итогам конкурса победу одержали воспитанники детских садов №25, 36, 74, 136, 242, 248, 382, ​​464 и частного УВК «Старт-школа».