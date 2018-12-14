Почему возникает боль в печени и как избавиться от неё?

Почему возникает эта боль и как от неё избавиться, рассказывается
в материале МедикФорума.
Почему возникает боль в печени?
Существует несколько причин, по которым образуются патологии в печени. Именно они и вызывают болезненные ощущения в данном органе. В первую очередь следует назвать отравления, которые возникают из-за чрезмерного употребления алкоголя. Также возможна интоксикация металлами, к примеру, свинцом, кадмием, мышьяком, медью, железом и другими. Могут образоваться отравления лекарствами, ядами биологического и технологического происхождения. Кроме того, боль в печени может возникнуть из-за заболеваний органов пищеварения. Все они связаны между собой, что конечном счёте может сказаться и на состоянии печени.
Немаловажной причиной, по которой возникает боль в печени, является неправильное питание. Также к ней приводят вредный образ жизни, плохая экология, заражение паразитами. Кроме того, на боль в печени влияют бактериальные и вирусные инфекции (первичные и вторичные), опухолевые процессы, аутоиммунные заболевания и генетические патологии.
Как избавиться от боли в печени?
Во-первых, пейте больше тёплой воды. Иногда печень можно спасти, просто наладив водный баланс. Почему именно тёплая? Это позволяет улучшить работу данного органа, повысить эффективность выведения токсинов. Наиболее полезным такой метод можно назвать при отравлениях алкоголем, которое сопровождается обезвоживанием организма. Если начинает возникать боль в печени, а вы выпиваете меньше 1,5-2 литров воды в день, то в первую очередь надо исправить эту ситуацию.
Во-вторых, прекратите давать лишнее напряжение на печень. Для этого необходимо принять соответствующее положение: лечь или выпрямиться так, чтобы снять давление с данного органа. Этим можно существенно облегчить боль. Но знайте, что такой метод даст лишь временный эффект.
В-третьих, для здоровья печени надо отказаться от неправильного питания. Исключить из рациона жирную, жареную и слишком калорийную пищу. Подобная еда провоцирует боль, усиливает её, так как печени необходимо работать гораздо усиленнее. Особенно опасно потреблять много жира, так как это может вызвать слишком большую нагрузку на печень, а воспаление только усилится. Не стоит думать, что отказ от таких продуктов избавит от боли, но вот улучшит состояние печени, это точно!
В-четвёртых, избавиться от боли в печени поможет уменьшение количества потребляемого сахара. Из-за слишком большого количества можно ухудшить состояние данного органа. А при отказе от рафинированного сахара можно избавиться от боли и улучшить состояние печени. Наиболее опасными врагами для органа являются хлебобулочные изделия, мороженое, консервированные соусы, сода.
В-пятых, ни в коем случае не принимайте обезболивающие. Конечно, эта мысль возникнет у человека в первую очередь, если он хочет избавиться от боли. Но большинство препаратов, которые продаются без рецепта, например, ибупрофен или парацетамол, могут ухудшить расстройство печени, а не избавиться от боли. Негативное действие данных медикаментов связано именно с этим органом. К тому же известно, что чрезмерное употребление парацетамола поражает печень.
В-шестых, забудьте об алкоголе, если хотите избавиться от боли в печени. Особенно это касается тех, у кого боль в печени вызвана именно чрезмерным употреблением спиртного. Печени необходимо время для восстановления, что поможет избавиться от болезненности. Большинство проблем с органом можно решить, если бросить пить.
В-седьмых, можно использовать народные методы для избавления от боли. К примеру, такие натуральные добавки как молочный чертополох, корень одуванчика, китайского лимонника, витамина В, С и Е способны улучшить работу органа.
Несмотря на разнообразие методов, которые помогут избавиться от боли в печени, лучшим выходом из ситуации будет посещение врача. Только специалист сможет провести необходимые анализы, поставить точный диагноз и назначить грамотное лечение.