Политика

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Эксперт: «Светличная сломала множество стереотипов в отношении восприятия Харьковской области»

Эксперт: «Светличная сломала множество стереотипов в отношении восприятия Харьковской области»
Политический эксперт Светлана Кушнир прокомментировала высокую позицию главы ХОГА Юлии Светличной в новом рейтинге журнала «Фокус».
Своим мнением она поделилась в Фейсбуке.

«Конец года – время подведения итогов. Сегодня журнал «Фокус» дал свое видение 100 самых влиятельных украинцев, условно разделив их на несколько групп.

В группе Лидеры – двадцать ключевых персоналий в государстве, из них три – женщины. Но только лишь одна из этих трех – управленец.

Юлия Светличная, глава Харьковской областной государственной администрации – стратег и лидер, которая смогла стать проводником масштабных преобразований во вверенном ей регионе. Главными качествами названы умение консолидировать вокруг себя людей и способность создавать стратегию фундаментального развития области.

Кроме того, именно Светличная сломала множество стереотипов в отношении восприятия Харьковской области, заново открыла ее и для Украины, и для мира. Только за последнее время на Слобожанщине с рабочими визитами побывали делегации представителей более тридцати стран мира, в том числе и президенты двух стран ЕС.

В тесном сотрудничестве с ЕБРР и Европейским инвестиционным банком идут и воплощаются в жизнь глобальные проекты по строительству новых станций метрополитена. Глава Представительства Евросоюза в Украине Хюг Мингралелли отметил, что именно на примере Харьковской области он видит, как позитивно и всеобъемлюще внедряется реформа децентрализации.

Но все же куда важнее тот неоспоримый факт, что все изменения видят простые жители, для которых Светличная стала символом успеха и достижения поставленных целей.

Прямые встречи главы края с людьми во время поездок по области, в трудовых коллективах, на рабочих местах, в вузах, школах, на площадях огромной области конвертировались в понимание ее идей, в поддержку ее действий , в одобрение в целом работы ее команды.

Свыше 64% харьковчан одобряют и отмечают, как эффективную, деятельность самого молодого в Украине губернатора – Юлии Светличной. И молодость в этом случае – один из ключевых факторов фактор мощного управленца, генерирующего идеи, ставящего четкие задачи, повышающего планку для достижения новых и социально значимых целей, в основе которых стабильность региона, его экономическое и гуманитарное развитие в долгосрочной перспективе.

Для Юлии Светличной ее нынешний пост – не предел карьеры, а только трамплин, дающий богатый управленческий опыт, обширные связи и коммуникации в Украине и далеко за ее пределами, сформировавший репутацию ответственного госслужащего и закаливший характер для будущих побед!»- резюмировала Кушнир.

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