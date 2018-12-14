Опубликована неутешительная статистика по заболевшим корью в Харькове

Как сообщили
в областном лабораторном центре, с начала года в регионе переболели опасной хворью 553 человека (276 – дети). Наибольшее количество больных зафиксировано в Харькове и Харьковском районе.
Зарегистрировано 28 вспышек кори. Среди заболевших - около 63% - люди, которые ранее были вакцинированы против кори.
В целом по Украине с начала 2018 года переболели корью 46 937 человек (17 418 взрослых и 29 519 детей). Самые высокие показатели заболеваемости во Львовской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Тернопольской, Черновицкой областях и Киеве.
По статистике, чаще всего болеют дети 5-9 лет, которые не получили вовремя вторую дозу КПК. Из-за этого у них не сформировался иммунитет к болезни.
С начала года от осложнений кори умерли 15 человек (4 взрослых и 11 детей).