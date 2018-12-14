Опубликована неутешительная статистика по заболевшим корью в Харькове 14 декабря 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Двадцать жителей Харькова и области заболели корью за последнюю неделю (с 06.12 по 12.12). Из них – 14 детей.