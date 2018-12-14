Харьков

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Опубликована неутешительная статистика по заболевшим корью в Харькове

Опубликована неутешительная статистика по заболевшим корью в Харькове
Двадцать жителей Харькова и области заболели корью за последнюю неделю (с 06.12 по 12.12). Из них – 14 детей.
Как сообщили в областном лабораторном центре, с начала года в регионе переболели опасной хворью 553 человека (276 – дети). Наибольшее количество больных зафиксировано в Харькове и Харьковском районе.

Зарегистрировано 28 вспышек кори. Среди заболевших - около 63% - люди, которые ранее были вакцинированы против кори.

В целом по Украине с начала 2018 года переболели корью 46 937 человек (17 418 взрослых и 29 519 детей). Самые высокие показатели заболеваемости во Львовской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Тернопольской, Черновицкой областях и Киеве.

По статистике, чаще всего болеют дети 5-9 лет, которые не получили вовремя вторую дозу КПК. Из-за этого у них не сформировался иммунитет к болезни.

С начала года от осложнений кори умерли 15 человек (4 взрослых и 11 детей).

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