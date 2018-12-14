На карту нанесли все нелегальные заправки Харькова

Информация об этом, как сообщает
Статус-Кво, опубликована на сайте perevirAZS.info
, разработанном Нефтегазовой ассоциацией Украины и Государственной фискальной службой.
С помощью карты, размещенной на сайте, потребители смогут информировать налоговиков о нелегальных заправках. На карте 797 нелегальных АЗС.
Инициторы создания карты предлагают гражданам сообщать о признаках нарушения законодательства на заправках: не выдали чек, нет уголка потребителя, в котором должна быть информация о владельце АЗС, цены на топливо и документы о качестве продукции, нет средств пожаротушения, АЗС / АГЗС расположена вплотную к жилым домам или административных зданий или торговля топливом осуществляется из автоцистерн, канистр в гаражах.