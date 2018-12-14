Харьков

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На карту нанесли все нелегальные заправки Харькова

На карту нанесли все нелегальные заправки Харькова
В Харьковской области выявили 41 нелегальную автозаправку.
Информация об этом, как сообщает Статус-Кво, опубликована на сайте perevirAZS.info, разработанном Нефтегазовой ассоциацией Украины и Государственной фискальной службой.

С помощью карты, размещенной на сайте, потребители смогут информировать налоговиков о нелегальных заправках. На карте 797 нелегальных АЗС.

Инициторы создания карты предлагают гражданам сообщать о признаках нарушения законодательства на заправках: не выдали чек, нет уголка потребителя, в котором должна быть информация о владельце АЗС, цены на топливо и документы о качестве продукции, нет средств пожаротушения, АЗС / АГЗС расположена вплотную к жилым домам или административных зданий или торговля топливом осуществляется из автоцистерн, канистр в гаражах.

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