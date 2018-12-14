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Туристический космоплан поднялся на рекордную высоту: видео-факт

Туристический космоплан поднялся на рекордную высоту: видео-факт
Космоплан VSS Unity, разработанный компанией Virgin Galactic  для космического туризма, достиг скорости 2,9 Маха и поднялся на высоту 82,7 километра. 
Об этом сообщает Фокус со ссылкой на The Verge.

Таким образом, аппарат впервые вышел в космос, но пока только по версии ВВС США, которое считает границей космоса высоту в 50 миль (80,47 километров). По международным нормам условная граница между атмосферой и космосом все еще пролегает на высоте 100 километров. Возможно, вскоре ее снизят на 20 километров - для Virgin Galactic это будет удачей. Напомним, в последнее время появились исследования, подтверждающие целесообразность пересмотра высоты линии Кармана.


На борту космоплана во время тестирования было оборудование для научных экспериментов NASA, посвященных изучению поведения пылевых частиц на поверхности космических тел, а также влияния невесомости на рост растений.

Ранее глава компании Ричард Брэнсон заявил, что еще до католического Рождества этот корабль слетает в космос пассажирами на борту. "У нас блестящая команда астронавтов, которые  верят в проект на 100% и полностью отдаются ему", - сказал Брэнсон.

Космическая экскурсия на орбиту Земли будет проходить на космоплане SpaceShipTwo модели VSS Unity. Корабль будет запускаться не с Земли, а с самолета-носителя WhiteKnightTwo на высоте около 15 километров. В конце 2017 года компания сообщала, что уже продала потенциальным космическим туристам более 900 билетов по цене $250 тыс.  Среди них есть и знаменитости, например, Эштон Катчер и Том Хэнкс.

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