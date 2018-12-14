Туристический космоплан поднялся на рекордную высоту: видео-факт 14 декабря 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Космоплан VSS Unity, разработанный компанией Virgin Galactic для космического туризма, достиг скорости 2,9 Маха и поднялся на высоту 82,7 километра.