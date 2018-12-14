Учёные нашли в Библии доказательства контакта людей с инопланетянами 14 декабря 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

В священной книге христиан рассказывается о воспоминаниях Иезекииля, который увидел четырех ангелов с крыльями и несколькими лицами.