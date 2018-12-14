Учёные нашли в Библии доказательства контакта людей с инопланетянами

Об этом сообщает
сайт belnovosti
Многие религиоведы предполагают, что Иезекииль предоставлял информацию образно, однако в 1974 году академик из NASA Джозеф Блюмрич, работающий над лунной миссией, рассказал, что древние христиане реально общались с гостями из других цивилизаций. Ученый написал и издал книгу «Космические корабли Иезекииля», где утверждает, что библейский персонаж действительно наблюдал космический корабль.
Также, руководствуясь библейскими описаниями, Блюмрич воссоздал модель корабля.
Стоит отметить, что и куратор архива Джозефа Кэмпбелла Джонатан Янг, поддерживает данную идею, а также считает, что пламя ангелов является следом работы двигателей космических кораблей, а ангелы – межзвездный аппарат.