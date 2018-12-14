Мир

  • 130
    •  / 

Учёные нашли в Библии доказательства контакта людей с инопланетянами

Учёные нашли в Библии доказательства контакта людей с инопланетянами
В священной книге христиан рассказывается о воспоминаниях Иезекииля, который увидел четырех ангелов с крыльями и несколькими лицами.
Об этом сообщает сайт belnovosti

Многие религиоведы предполагают, что Иезекииль предоставлял информацию образно, однако в 1974 году академик из NASA Джозеф Блюмрич, работающий над лунной миссией, рассказал, что древние христиане реально общались с гостями из других цивилизаций. Ученый написал и издал книгу «Космические корабли Иезекииля», где утверждает, что библейский персонаж действительно наблюдал космический корабль.

Также, руководствуясь библейскими описаниями, Блюмрич воссоздал модель корабля.

Стоит отметить, что и куратор архива Джозефа Кэмпбелла Джонатан Янг, поддерживает данную идею, а также считает, что пламя ангелов является следом работы двигателей космических кораблей, а ангелы – межзвездный аппарат.

Читайте также:


Лента новостей

Вся лента новостей

Архив новостей
Программа "Вечірні Новини"Вечірні Новини

программа комментарииЛого телеканал Р1
О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • youtube
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

100 EUR 3168.76 грн
100 USD 2786.7 грн
10 RUB 4.206 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи