В Минсоцполитики подготовили законопроект о финпомощи для малообеспеченных

Документ о новой системе помощи на открытие собственного дела будет внесен в Верховную Раду.

Справка

«Рука помощи» – пилотный проект Министерства социальной политики Украины, который реализуется при поддержке Всемирного банка. Цель проекта - помочь вынужденным переселенцам и членам малообеспеченных семей избавиться от зависимости от социальных выплат, получить или основать собственный бизнес.



В частности, участники могут получить беспроцентную возвратную финансовую помощь (микрокредит) на оборудование и материалы для начала бизнеса. Сумма такого микрокредита может составлять до 40 прожиточных минимумов, что в 2018 году составляет около 70 тыс. гривень. При этом возвращать нужно только разницу между суммой финпомощи и уплаченными за три года налогами и сборами. А в случае, если участник становится работодателем для двух других участников - финансовая помощь становится полностью безвозвратной. Кроме финансирования, участники проекта на старте своей предпринимательской деятельности получают консультационную поддержку и сопровождение в подготовке бизнес-плана.



В качестве пилота проект «Рука помощи» с 2017 года действует в Харьковской, Полтавской и Львовской областях, а с 2018 года - также в отдельных объединенных территориальных громадах Житомирской, Донецкой и Черниговской областей.

Это заявил Министр социальной политики Украины Андрей Рева во время итоговой конференции по поводу пилотного проекта «Рука помощи» во Львове.Законопроект разработан на основе опыта пилотного проекта Министерства социальной политики при поддержке Всемирного банка «Рука помощи». Проект больше года действует в трех областях (Львовской, Харьковской и Полтавской) и в отдельных территориальных громадах Донецкой, Житомирской и Черниговской областей. Он предусматривает помощь в трудоустройстве и организации собственного дела для членов малообеспеченных семей и внутренне перемещенных лиц.– Мы видим, что опыт пилотного проекта «Рука помощи» доказал свою способность и эффективность. Очевидно, что пора его распространить на всю страну. Поэтому мы разработали соответствующий законопроект, который будем подавать в Верховную Раду, несмотря на «предвыборную лихорадку». Я убежден, что такой законопроект имеет все шансы быть принятым, – заверил министр.Проект отличается от предыдущих тем, что не предусматривает предоставление «живых» средств.– Главное, что мы сделали – это отошли от практики предоставления безвозвратной финансовой помощи предпринимателям. Идея заключалась в том, чтобы человек написал бизнес-план, а мы могли бы приобрести необходимое оборудование и материалы, помогали в период становления. Это та же идея, которая реализована в других странах в виде бизнес-инкубаторов, – пояснил Андрей Рева.По состоянию на 1 декабря 243 человека в пилотных регионах защитили бизнес-планы, 213 из них уже получили финпомощь, еще 30 ожидают помощи в ближайшее время.Координатор пилотного проекта «Рука помощи» Инна Шинкаренко отметила дополнительное преимущество такого подхода – это детенизация бизнеса.– Одним из побочных эффектов проекта, на который мы сначала и не рассчитывали, стала легализация некоторых предпринимателей, которые увидели перспективу расширения своего бизнеса с помощью проекта. Некоторые считают этот вопрос дискуссионным, но, по моему мнению, это тоже большая победа, ведь государство получает новых налогоплательщиков, новые легальные рабочие места, восстанавливает доверие людей к себе, – рассказала она.