Харьков

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Погода в Харькове на выходных

Погода в Харькове на выходных
В ближайшие выходные в Харькове и области слегка похолодает.
15 декабря: переменная облачность, небольшой снег. Ветер северный с переходом на северо-восточный, 2-3 м/сек. Температура по области: ночью 6-8 мороза, днем около 0; по городу: ночью 5-7 мороза, днем 1-3 ниже нуля.

16 декабря: пасмурно, без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 2–3 м/сек. Температура: ночью 6-8º мороза, днем 3-5º ниже нуля.

17 декабря: облачно с прояснением, без осадков. Ветер северо-восточный, 2–3 м/сек. Температура: ночью 9-11º мороза, днем 3-6º ниже нуля.

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