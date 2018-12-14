Погода в Харькове на выходных 14 декабря 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

В ближайшие выходные в Харькове и области слегка похолодает.

15 декабря: переменная облачность, небольшой снег. Ветер северный с переходом на северо-восточный, 2-3 м/сек. Температура по области: ночью 6-8 мороза, днем около 0; по городу: ночью 5-7 мороза, днем 1-3 ниже нуля.



16 декабря: пасмурно, без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 2–3 м/сек. Температура: ночью 6-8º мороза, днем 3-5º ниже нуля.



17 декабря: облачно с прояснением, без осадков. Ветер северо-восточный, 2–3 м/сек. Температура: ночью 9-11º мороза, днем 3-6º ниже нуля.