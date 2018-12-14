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Ученые создали в лаборатории «лавовую бомбу»: видео-факт

Ученые создали в лаборатории «лавовую бомбу»: видео-факт
Исследователи пытались определить самые опасные условия соприкосновения лавы и воды.
Вулканологи из Университета Буффало создали «лавовую бомбу» в условиях лаборатории, чтобы выяснить, когда именно сочетание расплавленной породы и воды особенно взрывоопасно. Об этом сообщает «Вокруг света. Украина» со ссылкой на Newsweek

– Нас подтолкнул к исследованиям случай при извержении вулкана Килалуэа, когда взрыв лавы, сползшей в океан, уничтожил туристический ботик. Но так происходит не всегда. Часто лава просто остывает в воде, образуя интересные формы, – объясняет вулканолог Инго Сондер из  Университете Буффало.



Ученые создали лавовую бомбу, нагрев базальт до 1315ºС. Расплав вылили в изолированную стальную коробку и накачали воду, прежде чем разворошить горячий коктейль. В некоторых случаях смесь взрывалась раньше, чем к ней прикасались. Чаще всего взрыв происходил, когда языки лавы поднимались выше поверхности воды в воздух.

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