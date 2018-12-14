Сколько харьковчан точно болеют гриппом 14 декабря 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Диагноз «грипп» на Харьковщине подтвержден у 383 человек.

По данным заместителя председателя ХОГА Михаила Черняка, за последнюю неделю эпидпорог в области превышен на 23%:



– На 100 тысяч населения у нас 618 больных (пороговый показатель – 502). Диагноз «грипп» подтвержден у 383 человек. В 35 школах области введены карантинные мероприятия в связи с ОРВИ, – сообщил заместитель руководителя области.



Он отметил необходимость своевременной вакцинации от сезонных заболеваний.



– В наличии в аптечной сети области есть разные вакцины, среди них – корейского, французского производства. Ориентировочная стоимость препаратов – 250-350 грн. Надо не затягивать с прививкой, – сказал Михаил Черняк.



По итогам года Харьковщина занимает лидирующие позиции среди регионов Украины по реализации медицинской реформы.



– В этом году по районам области на ремонты и реконструкции учреждений здравоохранения было направлено около 660 млн грн. Это средства государственного, областного, местных бюджетов, различных международных фондов. Несколько сотен миллионов было выделено на обновление оборудования медицинских учреждений. Такого развития сфера здравоохранения области не видела никогда, – привел данные Михаил Черняк.



На данный момент в Харьковской области подписано более 1,7 млн деклараций между пациентами и семейными врачами. Еженедельно эта цифра увеличивается на 21-25 тысяч деклараций. По информации Михаила Черняка, срок подписания деклараций будет продлен, минимум, на первое полугодие следующего года.



Заместитель председателя ХОГА также остановился на вопросе реализации программы «Доступные лекарства».



– Второй год подряд имеем положительный результат действия программы. В следующем году она также будет действовать. На финансирование программы в первом квартале мы уже получили средства. В дальнейшем аптечная сеть будет заключать договора с Национальной службой здоровья напрямую, – рассказал Михаил Черняк.



Кроме того, со следующего года стартуют и другие нововведения в рамках медицинской реформы. В частности, со второй половины года будет введена бесплатная диагностика по направлению семейного врача. Стоимость диагностических процедур (их будет около 50) будет оплачивать заведениям Национальная служба здоровья. Будет введен электронный больничный. В рамках пилотного проекта в трех учреждениях области будет введено предоставление бесплатных стационарных услуг.