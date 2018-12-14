Власти Харькова придумали, как прекратить незаконную расклейку объявлений

Инспекция по благоустройству и экологии Харькова планирует устанавливать автодозвон на указанные в объявлениях номера на 60 рабочих дней. Автоматическое информирование будет действовать с 9:00 до 18:00. Этот порядок мер опубликован в Реестре актов Харьковского горсовета
12 декабря.
Вместо голоса рекламодателя потенциальный покупатель услышит автоматическое предупреждающее сообщение.
«Информируем Вас о том, что размещение объявлений и других информационных материалов в неустановленных специально для этого местах является административным правонарушением. Ответственность за данное правонарушение предусмотрена статьей 152 Кодекса Украины «Об административных правонарушениях». Просим устранить выявленное нарушение: прекратить распространение материалов и немедленно удалить размещенные материалы», – сказано в опубликованном в Реестре документе.
Для отмены автоинформирования владелец номера, указанного в несанкционированном объявлении, должен заплатить штраф: для обычных граждан – от 340 до 1 360 гривен, для субъектов предпринимательской деятельности – от 850 до 1 700 гривен.