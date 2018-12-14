«Лед тронулся». В Украине открыли первое дело за незаконное пересечение границы

В отношения гражданина Молдовы, задержанного 11 декабря, открыто первое уголовное дело за незаконное пересечение границы. Об этом в пятницу, 14 декабря, сообщил
глава Государственной пограничной службы Петр Цигикал в Facebook.
"Лед тронулся: есть первое уголовное производство по незаконному пересечению границы!... Это первое, но не последнее уголовное производство за незаконное пересечение границы. Уверен, что после наработки следственной и судебной практики количество таких уголовных производств значительно увеличится", - написал Цигикал.
По его словам, задержанный 11 декабря пограничниками Белгород-Днестровского отряда Южного регионального управления 32-летний гражданин Молдовы пытался попасть в Украину в обход пункты пропуска, поскольку ранее украинские пограничники запретили ему въезд в Украину сроком на 10 лет.
Следственный отдел Управления СБУ в Одесской области начал досудебное расследование в уголовном производстве по ст.332-2 Уголовного кодекса Украины (незаконное пересечение государственной границы Украины), предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет. Нарушитель передан сотрудникам СБУ для проведения дальнейших следственных действий.
Напомним, 18 октября Верховная Рада поддержала законопроект об уголовной ответственности за незаконное пересечение границы Украины. 7 ноября решение парламента утвердил президент Петр Порошенко.
Законопроект предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет за незаконное пересечение госграницы. Если нарушение было совершено повторно или группой лиц, ответственность усиливается - лишение свободы от трех до пяти лет.
Самое суровое наказание предусматривается за описанное нарушение с применением оружия - лишение свободы до восьми лет.