«Лед тронулся». В Украине открыли первое дело за незаконное пересечение границы 14 декабря 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Первое уголовное дело по новому закону открыли в отношении молдаванина, который попытался попасть в Украину, имея десятилетний запрет.