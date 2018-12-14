Мобильные операторы готовят украинцам новый сюрприз 14 декабря 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Украинцам, которые пользуются предоплаченной мобильной связью, решили усложнить жизнь, так как с 13 декабря 2018 года заработал новый порядок регистрации таких абонентов.