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Мобильные операторы готовят украинцам новый сюрприз

Мобильные операторы готовят украинцам новый сюрприз
Украинцам, которые пользуются предоплаченной мобильной связью, решили усложнить жизнь, так как с 13 декабря 2018 года заработал новый порядок регистрации таких абонентов.
И коснется нововведение практически всех мобильных пользователей, поскольку в Украине распространено именно припейд-обслуживание, то есть без предъявления паспорта и заключения договора в письменной форме, информируют «Экономические новости».

Соответствующее решение обнародовала на своем сайте Национальная комиссия регулирования связи и информатизации (НКРСИ).

По данным Госслужбы статистики, на 1 октября 2018 года в Украине насчитывалось 54,68 млн мобильных абонентов.

Так сложилось, что последние 10-15 лет украинцы выбирали преимущественно предоплаченный вид сотовой связи.

То есть они просто покупали SIM-карту без заключения каких-либо контрактов.

В совокупной абонбазе «Киевстара», Vodafone Украина и lifecell таких пользователей не менее 90%.

Предоплата всегда была более удобной для самих абонентов — не нужно посещать офис оператора и предъявлять паспорт.

Главный же минус в том, что таких пользователей сложнее идентифицировать. Поэтому для них недоступен весь перечень услуг, привычный для «контрактников».

К тому же, отмечается невозможность обеспечить припейд-абонентам надлежащий уровень защиты от мошенников.

Согласно же новому порядку, теперь идентификацию можно провести удаленно.

Для этого можно использовать электронную цифровую подпись (ЭЦП), BankID, MobileID и другие современные инструменты.

Оба вида заявлений — бумажное и виртуальное — будут иметь одинаковую юридическую силу.

Новый порядок был утвержден еще в феврале 2018 года, а операторы получили 9 месяцев на подготовку.

«Киевстар» год назад начал испытания MobileID.

С помощью этой технологии можно подтверждать свою личность непосредственно с мобильного телефона. А также получать доступ к государственным и коммерческим электронным услугам.

Чтобы воспользоваться MobileID, необходима SIM-карточка со специальным чипом.

Сообщается, что процесс аутентификации занимает три секунды.

И он безопасен для пользователя, даже если телефон, в котором установлена SIM-карточка с MobileID утерян или украден.

Злоумышленники не смогут воспользоваться новой технологией без пин-кода, известного только владельцу.

В компании Vodafone Украина предлагают зарегистрироваться на специальном сайте. Это обеспечит дополнительную защиту от посягательств банковских мошенников. Стоимость SIM-карточки с поддержкой MobileID составляет 100 грн. Подключение электронной цифровой подписи на год — 150 грн., абонплата — 15 грн./месяц.

В lifecell сообщили, что с новой технологией абоненты смогут возвращать неиспользованные средства с мобильных счетов. Или получать распечатку о предоставленных услугах.

А также сохранять свой номер при переходе к другому оператору — после того, как в Украине заработает Mobile Number Portability. Новая услуга стал доступна с помощью технологии BankID.

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