Мобильные операторы готовят украинцам новый сюрприз

И коснется нововведение практически всех мобильных пользователей, поскольку в Украине распространено именно припейд-обслуживание, то есть без предъявления паспорта и заключения договора в письменной форме, информируют
«Экономические новости».
Соответствующее решение обнародовала на своем сайте Национальная комиссия регулирования связи и информатизации (НКРСИ).
По данным Госслужбы статистики, на 1 октября 2018 года в Украине насчитывалось 54,68 млн мобильных абонентов.
Так сложилось, что последние 10-15 лет украинцы выбирали преимущественно предоплаченный вид сотовой связи.
То есть они просто покупали SIM-карту без заключения каких-либо контрактов.
В совокупной абонбазе «Киевстара», Vodafone Украина и lifecell таких пользователей не менее 90%.
Предоплата всегда была более удобной для самих абонентов — не нужно посещать офис оператора и предъявлять паспорт.
Главный же минус в том, что таких пользователей сложнее идентифицировать. Поэтому для них недоступен весь перечень услуг, привычный для «контрактников».
К тому же, отмечается невозможность обеспечить припейд-абонентам надлежащий уровень защиты от мошенников.
Согласно же новому порядку, теперь идентификацию можно провести удаленно.
Для этого можно использовать электронную цифровую подпись (ЭЦП), BankID, MobileID и другие современные инструменты.
Оба вида заявлений — бумажное и виртуальное — будут иметь одинаковую юридическую силу.
Новый порядок был утвержден еще в феврале 2018 года, а операторы получили 9 месяцев на подготовку.
«Киевстар» год назад начал испытания MobileID.
С помощью этой технологии можно подтверждать свою личность непосредственно с мобильного телефона. А также получать доступ к государственным и коммерческим электронным услугам.
Чтобы воспользоваться MobileID, необходима SIM-карточка со специальным чипом.
Сообщается, что процесс аутентификации занимает три секунды.
И он безопасен для пользователя, даже если телефон, в котором установлена SIM-карточка с MobileID утерян или украден.
Злоумышленники не смогут воспользоваться новой технологией без пин-кода, известного только владельцу.
В компании Vodafone Украина предлагают зарегистрироваться на специальном сайте. Это обеспечит дополнительную защиту от посягательств банковских мошенников. Стоимость SIM-карточки с поддержкой MobileID составляет 100 грн. Подключение электронной цифровой подписи на год — 150 грн., абонплата — 15 грн./месяц.
В lifecell сообщили, что с новой технологией абоненты смогут возвращать неиспользованные средства с мобильных счетов. Или получать распечатку о предоставленных услугах.
А также сохранять свой номер при переходе к другому оператору — после того, как в Украине заработает Mobile Number Portability. Новая услуга стал доступна с помощью технологии BankID.