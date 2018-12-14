Ученые назвали три главных составляющих счастья

Специалисты университета города Дикина решили провести исследование и выяснить, что заставляет людей чувствовать себя счастливыми. Оказывается, для этого необходимы всего три простые вещи: быть социально активным, иметь вторую половинку,а также хорошо зарабатывать, информируют
«Экономические новости».
Психологи подчеркивают, что социальная активность играет важную роль в жизни индивидуума. От этого во многом зависит, как сложится его судьба.
В ходе эксперимента ученые выяснили, что лишний вес, состояние здоровья, работа и место жительство никак не влияют на уровень счастья. Также психологи отмечают, что и наличие детей или их отсутствие не имеют ничего общего с ощущением счастья. Зато, возраст влияет, и чем старше человек, тем лучше он себя ощущает.