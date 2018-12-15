На Харьковщине заложили первый камень в основание нового онкоцентра 15 декабря 2018 г. Мирослава Лебедь 0 0

По инициативе председателя ХОГА Юлии Светличной было решено построить в Харькове новый современный онкологический центр с обширными возможностями ранней диагностики онкозаболеваний, проведения сложных операций, с комфортными условиями для медперсонала, пациентов и их родных.

От слов перешли к делу – на днях заложен первый камень в основание медучреждения. Участие в мероприятии приняла глава области.



На строительной площадке нового областного онкоцентра руководитель области провела рабочее совещание с проектировщиками и строителями.



– Долгое время людям обещали улучшить условия в онкоцентре, но за этот период очень устарела инфраструктура – и морально, и физически, и в инженерном смысле, поэтому нужно было кардинально менять ситуацию. В начале 2018 года мы приняли решение о создании нового сверхсовременного онкологического комплекса, а сегодня начинаем его строительство, – сказала Юлия Светличная во время закладки первого камня.



Глава области отметила, что растягивать сроки строительных работ не будут. Перед всеми, кто вовлечен в процесс, поставлена задача реализовать проект максимально качественно и в кратчайшие сроки.



Чтобы на время строительства не прекращать лечение пациентов в действующем онкоцентре, процесс разбили на несколько очередей. Первым построят лечебно-диагностический корпус. Он разместится на свободной площадке на ул. Лесопарковой, 4. После этого в новострой переведут отделения, которые работают в старых корпусах онкоцентра.



Далее запланированы демонтаж старых корпусов и строительство на их месте отделения лучевой терапии, а также реконструкция действующего хирургического корпуса под поликлинику и пристройка пищеблока. Третьей очередью станет благоустройство территории онкоцентра.



В целом лечебно-диагностический корпус рассчитан на 510 койко-мест.



– Общая площадь онкологического комплекса составит 48 тысяч квадратных метров. Это очень масштабное строительство, – отметил директор Департамента капитального строительства ХОГА Сергей Жуков. – Со стороны улицы Лесопарковой комплекс будет иметь четыре этажа, в том числе цокольный, со стороны поликлиники – два этажа.



Общая площадь территории онкологического центра составит около 11 гектаров. Главный архитектор проекта Александр Чуб, представляющий институт «Харьковпроект», отмечает, что для строительства выбрали едва ли не лучшую площадку в городе.



– Площадка выбрана очень удачно. Это парковая зона. Мы тесно сотрудничаем с медиками Харьковского областного центра онкологии. Они составляли медицинское задание, которое легло в основу нашей работы, и сейчас согласовывают ту планировку, которая есть в проекте, – рассказал Александр Чуб.



Строить онкоцентр будут за счет областного бюджета, отмечает председатель ХОГА Юлия Светличная.



– Кроме того, будем обращаться в центральные органы власти и к международным партнерам для приобретения нового оборудования и укрепления инфраструктуры и, конечно, для того, чтобы наши врачи имели возможность обучаться новым методикам лечения онкологических заболеваний, – сказала руководитель области.



Она также отметила, что строительство нового онкоцентра никоим образом не отменяет необходимости проведения ремонтных работ в тех помещениях, где сейчас лечат пациентов.



– Инфраструктуру, имеющуюся в нынешнем онкоцентре, будем поддерживать, обеспечивать новым оборудованием. Будем продолжать ремонтные работы, чтобы у пациентов и врачей были нормальные условия еще до того, как мы построим новый современный онкологический комплекс, – сказала глава ХОГА.



Директор Харьковского областного центра онкологии Денис Скорый отметил, что значительный объем ремонтных работ в учреждении провели уже в этом году.



– В том корпусе, который не планируется к сносу, уже выполнен капитальный ремонт кровли. Было открыто два реанимационных отделения. В каждом отделении, а их у нас 12, выполнен текущий и капитальный ремонт палат, перевязочных, манипуляционных кабинетов. Мы получили ряд диагностической и лечебной аппаратуры, которая существенно повысила уровень и диагностики, и лечения наших пациентов. В частности, получили фактически все оборудование для отделения реанимации и интенсивной терапии. Это функциональные кровати, следящая аппаратура, ряд дыхательной аппаратуры и так далее.



Волонтер Елена Шержукова, которая курирует работу «Украинской федерации борьбы против рака» и входит в состав областной рабочей группы, занимающейся вопросами строительства онкоцентра, поблагодарила главу облгосадминистрации за ее инициативу по созданию нового онкологического корпуса в Харькове.



– Когда областная администрация и депутатский корпус поддерживают врачей, и в первую очередь пациентов, – это дорогого стоит. И мы знаем, что это ваша инициатива, Юлия Александровна. Именно вы выступили в поддержку врачебного коллектива этого медицинского учреждения, – сказала Елена Шержукова.



Она подчеркнула, что лечиться на Харьковщину едут пациенты из многих регионов Украины, поэтому строительство современного онкоцентра является важным проектом не только для Харьковской области.