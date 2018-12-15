В Харькове начинается елочный ажиотаж

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В Харькове открылись елочные базары

13 декабря в Харькове начали работать елочные базары. Самые маленькие – метровые – деревья стоят около 150 гривен. За зеленую пушистую сосну высотой 1,85 м просят 400 гривен, среднее деревце высотой 1,30-1,50 м обойдется в 350 гривен.