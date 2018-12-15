В Харькове начинается елочный ажиотаж

Предприятия лесного хозяйства Харьковской области будут реализовывать заготовленные елки непосредственно на складах лесхозов, сообщила главный специалист отдела лесного хозяйства, лесоразведения, лесовозобновления и использования лесных ресурсов Харьковского областного управления лесного и охотничьего хозяйства Оксана Парасочка.
— Цена в каждом лесхозе разнится, но в среднем это будет 42 гривны за один погонный метр, то есть примерно от 65 до 75 гривен за экземпляр, потому что большая часть елок – 1,6-1,7 метра, — рассказывает она.
Основная масса покупателей – оптовики, которые приобретают деревья для перепродажи – прежде всего в Харькове. Понятное дело, у них цена на деревья будет выше.
— Однако приехать в лесхоз и купить елку, так сказать, «из первых рук» могут все желающие, — уточняет Оксана Парасочка. – У нас на сайте выставлена информация – указаны предприятия, контактные телефоны и так далее. Поэтому любой человек может приобрести в лесхозе — это будет значительно дешевле, чем на елочных базарах. Кроме того, лесхозы будут организовывать розничную торговлю в торговых точках, на площадках, ярмарках и рынках Харькова, районных центров и других населенных пунктов.
Всего, по официальной информации лесхозов, которых в Харьковской области насчитывается девять, они планируют заготовить 21 тысячу елок.
— Это будут верхушки больших сосен — заготовки от уходовой вырубки леса, которые будут реализовывать, — уточняет Оксана Юрьевна.
К слову, в прошлом году лесхозы собирались реализовать более 66 тысяч елок. Средняя стоимость метровой елочки составляла 47-50 гривен. В Харькове работало более 200 точек продаж.
Как не напороться на браконьера
Как сообщили в Госэкоинспекции в Харьковской области, на каждой елке, которая реализуется официально, должна быть самоклеящаяся этикетка и пластиковая бирка со штрих-кодом. Все номера бирок и штрих-кодов занесены в единую базу Государственного агентства лесных ресурсов. В номере бирки закодирована информация о виде, сорте дерева и лесничестве, откуда она была отпущена. Эти бирки разрываются при попытке их снятия и тем самым исключается их повторное использование.
— Для удобства покупателей разработано приложение для проверки легальности происхождения елок — yalynka.info
. С помощью сервиса каждый покупатель может ознакомиться с происхождением новогодней елки (вводить нужно только цифровой номер, без указания серии), — подсказывает заведующая сектором организационно-аналитического, документального, материально-технического обеспечения и взаимодействия со СМИ Государственной экологической инспекции в Харьковской области Елена Хотенко.
Государственное агентство лесных ресурсов разработало специальную программу для Android, которая позволяет узнать всю информацию о хвойном дереве. Чтобы проверить елку, нужно ввести номер со штрих-кода этикетки или бирки, которая прикреплена к дереву, и приложение должно сообщить, легально ли она была спилена, а также ее породу и лесхоз, из которого хвойная красавица приехала.
Операция «Новогодняя елка»
Для защиты зеленых хвойных насаждений от вырубки в зимний предновогодний период и с целью усиления государственного контроля за охраной лесов на Харьковщине проводится операция «Новогодняя елка».
— В инспекции образована рабочая группа из числа госинспекторов, которая совместно с областным управлением лесного и охотничьего хозяйства, правоохранительными органами Харьковщины и общественными инспекторами по охране окружающей среды будет осуществлять мероприятия, направленные на профилактику незаконных вырубок в местах произрастания новогодних елок и их реализации, — сообщила Елена Хотенко. – уже составлен график рейдовых проверок.
Во время проведения аналогичного мероприятия в 2017 году, по словам Елены Хотенко, инспекцией составлено 17 протоколов об административных правонарушениях, пять из которых направлены для рассмотрения в судебные органы.
Привлечены к административной ответственности 12 человек. Кроме того, инспекцией рассчитаны претензии по незаконной заготовке новогодних елок на общую сумму 4132 гривны, которые уплачены в полном объеме, — сообщила она.
Преступление и наказание
За незаконную вырубку предусмотрены значительные суммы штрафов.
— Сумма штрафа за незаконную срезку хвойных деревьев составляет от 5 до 10 необлагаемых минимумов для граждан, то есть 85-170 гривен, и от 7 до 12 , то есть 119-204 гривны — для должностных лиц, — уточняет Елена Хотенко.
Если же дерево срублено в заповеднике – браконьеру грозит штраф от трехсот до пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан (5100-8500 грн), или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет, или лишение свободы на тот же срок. Такое же действие, совершенное повторно или по предварительному сговору группой лиц, наказывается ограничением свободы на срок от двух до пяти лет или лишением свободы на тот же срок.
— Кроме этого, в зависимости от диаметра ствола дерева одновременно начисляются и убытки, — предупредила Елена Хотенко.
Как уточнил начальник отдела охраны и защиты леса Харьковского областного управления лесного и охотничьего хозяйства Сергей Желтоног, штрафные санкции за незаконную вырубку новогодних деревьев состоят из суммы причиненного ущерба леса и административного или уголовного (в случае существенного вреда) штрафа.
— Размер ущерба зависит от места совершения незаконной рубки новогодней елки (в лесу или в пределах населенного пункта) и диаметра дерева в коре у шейки корня, — сообщил он. – Например, за незаконную вырубку хвойных деревьев в возрасте до 41 года в декабре-январе при диаметре дерева до 10 см размер ущерба составляет 453,99 грн;
10,1-14 см — 799,86 грн; 14,1-18 см — 2053,71 грн.
Кстати, человек, который купил елку у браконьера, тоже может быть наказан.
— В законодательстве четко не прописана его ответственность, но наказать его, в принципе, можно за скупку краденого, — сказал Сергей Желтоног.
Законодательство ужесточили
Со следующего года наказание для елочных браконьеров ужесточили.
— С 1 января 2019 года, согласно изменениям, внесенным Законом Украины № 2531 от 6 сентября 2018 года в статью 65 Кодекса Украины об административных правонарушениях и статьи 246 Уголовного кодекса Украины, штрафы для граждан за незаконную рубку увеличиваются в три и более раза (255-510 грн), для должностных лиц — более чем в десять раз (1275-2550 грн), — проинформировал Сергей Желтоног. — При повторном правонарушении штрафы увеличиваются в два-четыре раза и составят 510-1020 грн для граждан и 5100-10200 грн для должностных лиц. Штрафы за совершенные уголовные деяния вырастут до 17-25,5 тыс. грн, на территориях или объектах природно-заповедного фонда – до 25,5-34 тыс. грн. В случае тяжких последствий для леса нарушители могут быть лишены свободы от пяти до семи лет.
В Харькове открылись елочные базары
13 декабря в Харькове начали работать елочные базары. Самые маленькие – метровые – деревья стоят около 150 гривен. За зеленую пушистую сосну высотой 1,85 м просят 400 гривен, среднее деревце высотой 1,30-1,50 м обойдется в 350 гривен.