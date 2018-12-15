Харьковщина расширяет сотрудничество с Албанией 15 декабря 2018 г. Павел Гусев 0 0

На встрече с послом Албании в Украине Шпресой Куретой глава облгосадминистрации Юлия Светличная обсудила расширение сотрудничества Харьковской области с этой балканской страной.

В частности, стороны договорились решать вопрос открытия прямого авиасообщения между Харьковом и Тираной.



В начале встречи глава ХОГА Юлия Светличная отметила, что Харьковская область тесно сотрудничает с Албанией уже не первый год, и это уже дает результаты - как в экономической, так и в социальной сферах.



– С начала этого года экспортные поставки выросли в четыре раза. Мы реализовали ряд социальных проектов. Необыкновенные впечатления, которые талантливые дети Харьковской области привезли из Албании, вдохновляют на продолжение сотрудничества в этом направлении, - сказала Юлия Светличная.



Она поблагодарила Шпресу Курету за поддержку в реализации социального проекта, в рамках которого 14 детей из Харьковской области (победители предметных олимпиад, конкурсов МАН и других интеллектуальных соревнований) бесплатно отдохнули на берегу моря в Дурресе.



– Конечно, планируем продолжать отношения и развивать бизнес-активность, - сказала Юлия Светличная. - Видим наше сотрудничество в сфере IТ, сельского хозяйства, а также машиностроения. Конечно, не можем оставить без внимания сферу образования и науки.



Госпожа посол, в свою очередь, поблагодарила Юлию Светличную за поддержку, оказанную в организации проведения в Харькове празднования годовщины независимости Албании и 25-летия установления дипломатических отношений между Украиной и Республикой Албания. Шпреса Курета отметила, что последний раз посещала Харьков во время международного экономического форума в сентябре.



Говоря о перспективных направлениях сотрудничества, Шпреса Курета заверила, что готова и в дальнейшем участвовать в реализации совместных социальных проектов. Она подчеркнула необходимость развивать межрегиональные отношения и расширять сотрудничество в сфере образования. В частности, госпожа посол предложила открыть центр изучения албанского языка в одном из вузов Харькова.



– Хотела бы также обратить внимание на то, что мы становимся ближе и в туристической отрасли. Для украинцев Албания стала одним из популярных туристических направлений. Из Киева есть прямые рейсы в Тирану. Было бы важно открыть прямой рейс в Албанию из Харькова. Это дало бы толчок не только в сфере туризма, но и в образовании, в бизнес-сфере. Я знаю, что сейчас идет работа над этим планом, и хотела бы попросить вашей помощи, - обратилась к главе ХОГА госпожа посол.



Юлия Светличная заверила, что в вопросе внедрения прямого авиасообщения между Харьковом и Тираной, как и в открытии центра изучения албанского языка в Харькове, со стороны облгосадминистрации будет оказана необходимая поддержка.