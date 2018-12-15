Мандарины под Новый год могут подешеветь 15 декабря 2018 г. Юлия Андреева 0 0

Незаменимый атрибут Нового года – мандарины — перед праздниками дорожать не будут. Более того – цитрусовые могут даже подешеветь.

— Покупательная способность падает – естественно, люди покупают меньше. Но мы не знаем, сколько продукции законтрактовали импортеры на декабрь, – говорит генеральный директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко. – Контракты на поставку цитрусовых в Украине заключаются за полгода. Именно поэтому скорректировать объем этого товара на рынке в сезон очень проблематично. Если они заказали немножко больше, чем украинцы готовы купить, то единственный способ продать мандарины, а не выбросить — это реализовать их дешевле. С другой стороны, если импортеры заказали меньше мандаринов, чем готово купить население, – тогда цена на символ Нового года будет стабильная.



Кстати, под Новый год мандарины могут подешеветь еще и благодаря разнообразным акциям.



— Мы, скорее всего, будем иметь такую цену до конца месяца, возможно, даже некоторые будут делать скидки – не на лучшую продукцию, на посредственную, — поясняет Алексей Дорошенко, добавив, что скидки возможны в торговых сетях, а вот рынки и маленькие магазины редко устраивают акции.



Что касается новогоднего стола, то, по подсчетам Алексея Дорошенко, праздничное меню в этом году обойдется примерно в 400 гривен на человека — если особо не шиковать.



– Если же заказывать, допустим, игристые вина не украинского производства, а итальянского или красную икру, то получится гривен 800 на человека. Вот такой разбег цен, — говорит он.



По словам эксперта, импортная продукция дорожала значительно более медленными темпами, чем отечественная. А поскольку у 90% украинцев на столе будут стоять преимущественно украинские продукты, то подорожание новогоднего и рождественского стола по сравнению с прошлым годом составит примерно 22% процента.