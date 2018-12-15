Харьковчане просят главу области посодействовать в ремонте дорог

С вопросами и просьбами о помощи к руководителю области обратились десять сотрудников университета. Среди проблем, которые поднимались в ходе приема, – транспортные, земельные, вопросы сферы ЖКХ и развития инфраструктуры, экологии и др. Несколько работников вуза обратились к главе ХОГА с просьбой оказать материальную помощь на лечение тяжелых забоелваний.
Среди тех, кто пришел на прием к Юлии Светличной – главный механик ХНЭУ Владимир Челенко. Он просил главу области оказать содействие в ремонте дороги к пгт Элитный и селу Ольховка Харьковского района.
– Дороги – в ужасном состоянии. На легковой машине там проехать очень трудно, автобусы переполнены, – сказал заявитель.
Юлия Светличная отметила, что в Харьковской области сейчас большое количество дорог – в очень плохом состоянии. Именно поэтому вопросам их ремонта руководство области уделяет особое внимание.
– В этом году в сфере ремонта дорог мы сделали очень много. Теперь есть дорога на Купянск, на Изюм, на Сумы. Мы добились того, что в государственном бюджете отдельной строкой
будет заложено финансирование на ремонт, а по сути строительство новой дороги Мерефа – Лозовая – Павлоград
, – сказала Юлия Светличная. – Такие дороги, как на Купянск, Изюм и Сумы, должны быть по всей территории области. Единственное, что мешает, – это время. Дороги в таком плохом состоянии, что их невозможно просто «подремонтировать», иногда работы приходится начинать с нуля. Поэтому продолжим уделять внимание и центральным, и местным дорогам, по коммунальным будем сотрудничать с местными советами. Ваше направление уже было взято в работу в этом году – начало положено. В следующем году эта дорога обязательно будет включена в план ремонта.
Глава облгосадминистрации заверила всех, кто обратился на прием, что поднятые вопросы будут рассмотрены специалистами, и заявителям предоставят всю возможную помощь в рамках законодательства.