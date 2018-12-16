В Харькове дети с инвалидностью приобщаются к спорту 16 декабря 2018 г. автор: Ирина Стрельник 0 0

При поддержке Харьковской областной государственной администрации реализуется социальный проект «Спорт без ограничений», цель которого – приобщить к спорту ребятишек с инвалидностью.

Проект инициирован советником председателя ХОГА, трехкратной чемпионкой мира по водным видам спорта Екатериной Садурской и главами общественных организаций — Яной Белецкой и Марком Колесниковым.



— Суть проекта заключается в том, что мы берем деток с инвалидностью из интернатов и приобщаем их к спорту, — рассказала «Вечернему Харькову» Екатерина Садурская. — В рамках проекта уже прошло несколько мероприятий. Первое – обучение детей плаванию на базе бассейна «Пионер». Тренеры инваспорта провели мастер-класс. За три дня бассейн посетили 60 детей, то есть по 20 ребятишек ежедневно.



Следующее мероприятие, собравшее не менее 300 детей с инвалидностью, состоялось в конференц-зале стадиона «Металлист».



— Это была встреча с паралимпийцами, — продолжает Екатерина Садурская. – Дети могли послушать истории успеха наших спортсменов, получить мотивацию, задать вопросы, сфотографироваться с ними, а после этого — поиграть в настольные игры.



Затем был совместный проект с бронзовым призером Паралимпийских игр в Рио-де-Жанейро Мариной Литовченко — по настольному теннису.



— Мы проводили любительский турнир для детей с инвалидностью на базе ХНУ имени Каразина, — уточнила Екатерина Садурская.



А неделю назад в течение пяти дней профессиональные спортсмены учили детей плавать в бассейне «Акварена».



— Мы смогли приобщить к воде и развить первоначальные навыки уже у ста детей, — говорит советник председателя ХОГА. – Плавание – это самый безопасный вид спорта для всех, для любой инвалидности. Он – общеразвивающий. Поэтому мы проводили мастер-классы для абсолютно разных детей – с нарушением зрения, слуха, речи, проблемами интеллектуального развития, с ДЦП. Занятия посещали дети-сироты – из интернатов. Проект движется, и таким образом мы охватываем несколько целей — здоровый образ жизни, мотивация таких детей, безопасность. Многие впервые увидели воду, никогда до этого не плавали. Но после занятий уже умеют держаться на воде.



Кого-то из детей, которые до этого имели негативный опыт, удалось избавить от страха воды.



— С некоторыми я работала индивидуально. Например, десятилетний Денис был на море со старшим братом и во время купания начал тонуть. Выжил только благодаря тому, что уцепился за ногу брата и тот дотащил его до берега, — рассказывает Екатерина Садурская. — Поначалу Даня стоял в углу бассейна, даже не хотел опускаться в воду ниже пояса, а после нескольких занятий самостоятельно проплывает полбассейна.



Благодаря подобным занятиям выявляется спортивный талант у детей.



— С будущими чемпионами занимается пятикратный призер Дефлимпийских игр Андрей Зургалидзе. Для детей с инвалидностью открываются дополнительные возможности. Кто-то обязательно загорится и захочет заниматься серьезно, — говорит Екатерина Садурская.



Социальный проект «Спорт без ограничений» реализуется при поддержке ХОГА.



— Мы очень благодарны Харьковской областной государственной администрации, которая оказывает нам всестороннюю поддержку, в частности, в плане коммуникации с интернатами, доставки детей к месту проведения мероприятий, аренды конференц-зала на «Металлисте», а также в приобретении подарков, которые мы вручаем детворе. Кроме того, мы благодарны всем нашим партнерам, которые предоставляют помещения для занятий. Это очень хороший пример социально ответственного бизнеса.