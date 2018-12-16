Увлечение солнцем чревато болезнями глаз 16 декабря 2018 г. Анна Борисова 0 0

Моя подруга частенько ходит в солярий. Аргументирует тем, что терпеть не может белую «зимнюю» кожу, а искусственное солнце не так вредно.

Константин

Воздействие ультрафиолетовых лучей, излучаемых любыми типами оборудования для искусственного загара, не менее вредно, чем воздействие солнечных УФ-лучей, сообщает информационный бюллетень ВОЗ. Ультрафиолетовое излучение – как естественное, так и от искусственных источников – известный фактор риска развития рака кожи. Установлено, что коротковолновые ультрафиолетовые лучи спектра В (280–315 нм) являются канцерогенными для подопытных животных. Сейчас появляется все больше данных, свидетельствующих о том, что длинноволновые УФ-лучи спектра А (315–400 нм), используемые в оборудовании для загара и проникающие в более глубокие слои кожи, также вызывают рак. У людей со светлой кожей, защищающих кожу от натурального солнца, но на протяжении двух-трех лет регулярно использующих оборудование для загара, также были обнаружены предраковые кератозы и болезнь Боуэна (внутриэпидермальный рак кожи).



Мало того, любое чрезмерное воздействие УФ-лучей, не только из искусственных источников, может привести к структурным повреждениям кожи – ожогам, трещинам, рубцам, а затем и к фотостарению, которое проявляется в образовании морщин и потере эластичности.



Глаза тоже страдают от солнца – неважно, натурального или искусственного. Среди поражений глаз под воздействием ультрафиолетовых лучей медики ВОЗ отмечают катаракты, птеригиум (разрастание белого пятна на роговице) и воспаления глаз – фотокератит и фотоконъюнктивит. Кроме того, чрезмерное воздействие УФ-лучей может ослабить иммунную систему, в результате чего повышается риск инфекционных заболеваний.