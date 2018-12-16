Как правильно выбрать искусственную елку

Сегодня харьковчане нередко отдают предпочтение искусственным новогодним елкам.
Они не оставляют мусора, не требуют воды, реже вызывают аллергию и являются многоразовыми. На что стоит обращать внимание при выборе искусственной зеленой красавицы?
Искусственное деревце может быть выполнено в форме как ели, так и сосны. Искусственная ель характеризуется конусообразной кроной, ее ветви скрывают ствол и направлены вниз. Такое дерево имеет длинные шишки и короткие иголочки. Искусственная сосна отличается овальной кроной. Ветви сосны не закрывают ствол и направлены вверх. По сравнению с елью сосна имеет более округлые шишки и пушистую хвою за счет удлиненных иголочек. Цвет – светлее, чем у елки. Из-за удлиненных иголок искусственная сосна занимает больше места, чем елка той же высоты (в распушенном и сложенном виде).
По назначению искусственные ели можно разделить на интерьерные (полноразмерные елки, которые устанавливаются на полу) и настольные (компактные изделия, которые можно поставить на полку, подоконник или стол). Есть и пристенные модели, лишенные веток с одной стороны, что позволяет помещать их в углу или у стены.
Теперь разберемся с типом сборки. Шарнирный механизм – цельная конструкция, которая складывается-раскладывается как зонтик. Самый комфортный вариант, хотя и цена у такой елки немаленькая.
Крепление веток посредством крючков (разборная) – изделие собирается из отдельных веток. Подобное решение обойдется дешевле, но потребует больше усилий во время сборки. Не исключена вероятность потери частей деревца.
Неразборная – монолитная конструкция. Самое прочное и долговечное изделие, но неудобное в хранении и транспортировке.
Размер елки позволяет определить, подойдет ли искусственное дерево для конкретного интерьера и сколько места ему понадобится.
Высота – зависит от места установки модели. Чем выше дерево, тем выигрышнее оно смотрится. Такая конструкция предоставляет широкие возможности для декора. Правда, высокая модель дороже, менее удобна в хранении из-за громоздкости и потребует больше украшений.
Популярные размеры искусственных елок:
— до 90 см – декоративные елки для тесных помещений, например, офисов;
— 120-180 см – «домашние» елки/сосны;
— 300 см и выше – «высотные» модели для размещения в больших залах или под открытым небом.
Диаметр – определяется высотой елки. С увеличением высоты изделия возрастает диаметр нижних веток. Объемное дерево эффектно, но занимает много места и нуждается в обильном декоре.
Современные елки поражают и разнообразием цветовой гаммы. Чаще всего встречаются традиционные для натурального дерева цвета – от светло-зеленого до совсем темного, а также оттенки бриллиантовой зелени. Но, в отличие от живых аналогов, искусственные лесные красавицы бывают белыми, красными, желтыми, бежевыми, оранжевыми, цвета металлик, синие, голубые.
Из чего изготавливают главный атрибут праздника
При выборе искусственной елки стоит обратить особое внимание на материал, из которого она изготовлена.
Ветки искусственной елки могут быть изготовлены из ПВХ-пленки (поливинилхлорида) – дешевого и мягкого материала. Подобная конструкция имеет жесткий каркас из стали. Из ПВХ-пленки обычно делают ели, а не сосны.
Еще один материал, который применяется для изготовления таких изделий — леска (монофиламентная нить), которая жестче и эффектнее ПВХ. Этот материал придает деревцу пушистость. Леска часто используется для создания искусственных сосен. Такой новогодний атрибут обойдется дороже аналога из ПВХ. Но имейте в виду, некоторые владельцы искусственных сосен отмечают, что острыми иголочками можно уколоться. Так что если в семье есть маленькие дети – с выбором следует быть осторожным.
Полипропилен применяется только в литых елках. Подобные модели максимально точно имитируют живое дерево. Литые изделия относятся к премиум-классу и являются самыми дорогими. Зато такое изделие прослужит не одно десятилетие.
Другие материалы менее распространены. Из оптоволокна выполняются светящиеся елки. Эти деревья не похожи на натуральные, зато выгодно отличаются нарядностью и эффектом мерцания. Существуют и бумажные изделия со специальной пропиткой, обладающие одним достоинством – низкой ценой. Эти модели пожароопасны, токсичны и недолго служат.
Также стоит обратить внимание и на материал ствола, который изготавливается из металла или ПВХ. Металл – прочнее и долговечнее, а ПВХ – дешевле и легче.
Немаловажным фактором при выборе искусственной елки является ее подставка, которая обеспечивает дереву устойчивость. Интерьерные елки обычно комплектуются крестовинами или ножками, а настольные – вазонами. Пластиковая подставка – дешевая, но неустойчивая и быстро ломается. Металлическая характеризуется прочностью, устойчивостью и длительным сроком службы. Минус – высокая цена.
Искусственная елка может быть уже декорированной. Подсветка придает ей праздничный облик. Такая елка не требует дополнительных украшений. По сравнению с гирляндами подсветка экономичнее и долговечнее (до десяти лет использования). Встречается светодиодная и оптоволоконная подсветка. Шишки делают искусственную елку более реалистичной. Встречаются и «заснеженные» деревца — с белым напылением, имитирующим иней. Такая елка напоминает живое дерево, а для ее оформления достаточно минимума игрушек. Некоторые модели оснащаются украшениями (в том числе шарами, бантиками), которые создают завершенный образ новогодней красавицы.
Как выбрать качественное изделие
Покупайте искусственную елку только в специализированных магазинах и не забудьте попросить у продавца сертификат качества, удостоверяющий экологичность и гипоаллергенность изделия.
При выборе искусственной елки прислушайтесь к советам экспертов. Покупайте товар только в специализированных магазинах, избегайте стихийных рынков и ярмарок. Помните, что дешевые изделия зачастую выделяют токсичные вещества – формальдегиды и фенол, провоцирующие тошноту, головокружение, головные боли. Кроме того, такие елки весьма сомнительны с точки зрения пожарной безопасности.
Дешевое изделие китайского производства – не лучший вариант, так как велик риск покупки некачественного товара. Обратите внимание на отечественные или европейские бренды.
Перед покупкой убедитесь в устойчивости елки, проверьте надежность крепления хвои и веток. Для этого следует провести ладонью по мягкой хвое «против шерсти», а жесткую хвою подергать. Слегка отогните ветку. В качественном изделии детали принимают изначальное положение и не осыпаются. Ствол елки должен быть ровным.
Хорошая ель обработана огнеупорной пропиткой и не воспламенится, если на нее попадет случайная искра от бенгальских огней или гирлянд. А вот бумажная хвоя пожароопасна.
Искусственная елка не должна иметь резкого химического запаха. Для имитации запаха живого дерева воспользуйтесь ароматизатором.
Не забудьте попросить у продавца сертификат качества, удостоверяющий экологичность и гипоаллергенность товара.
Убирая искусственную елку на хранение, складывайте ее таким образом, чтобы ветки пригибались к стволу. Храните изделие в прохладном помещении. Ни в коем случае не оставляйте его вблизи отопительных приборов или батарей. Это же правило актуально и при установке елки.