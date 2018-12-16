Музыканты с мировым именем дадут концерт в «Схід Opera» 16 декабря 2018 г. Мирослава Лебедь фото: Виталий Сидоренко 0 0

В пятницу, 21 декабря, на сцене «Схід Opera» состоится благотворительный концерт мировых звезд классической музыки «Классическая феерия».

Музыканты с разных континентов уже в седьмой раз приедут в Харьков, чтобы подарить детям два часа волшебной музыки и собрать средства для детских лечебных учреждений и учебных заведений для детей с инвалидностью.



Традиционно 60% мест в зале будут бесплатно отданы детям из интернатов, детских домов, малообеспеченных и многодетных семей. Средства, собранные с продажи остальных билетов, пойдут на благотворительность, сообщает PR-агентство Bagels&Letters. В этом году будет куплен принтер Брайля для слабовидящих детей. Программу нынешнего концерта, состоящую преимущественно из шедевров классической музыки, разнообразят мелодии армянского дудука. Среди инструментов – виолончель 1695 года работы итальянского мастера Маттео Гоффриллера.



За время существования проекта «Классическая феерия» на благотворительных концертах побывало несколько тысяч детей из интернатов, детских домов, многодетных и малообеспеченных семей, благотворительную помощь получили Харьковская областная детская клиническая больница №1, Институт общей и неотложной хирургии имени В.Т. Зайцева, Харьковская областная детская клиническая больница, Харьковский областной клинический центр урологии и нефрологии им. В.И. Шаповала и другие. Харьков посетили всемирно известные музыканты, среди которых виолончелист Ласло Фенио и скрипач Даниил Австрих из Германии, кларнетист Сергей Дворниченко из США, солист Гамбургской оперы Александр Цымбалюк, «легенда» мирового джаза Аркадий Шилклопер, дирижеры – Кирилл Карабиц (Украина-Великобритания), Теодор Кучар (США), Владимир Фаншиль (Австралия).



Главная идея благотворительного проекта «Классическая феерия» – дать возможность детям приобщиться к музыке в исполнении лучших мировых исполнителей – считает один из его основателей, музыкант Александр Дворниченко. Первый концерт прошел в конце 2012 года в зале органной и камерной музыки.



– Это было в декабре, накануне Дня святого Николая. Мы играли для детей из Люботинского интерната, было очень холодно даже нам - взрослым, но мы были впечатлены тем, насколько даже неподготовленная детская аудитория восприимчива к классической музыке. Музыка захватила внимание детей и не отпускала все два отделения, – вспоминает Александр Дворниченко. – Потом к проекту начали подключаться наши друзья и просто неравнодушные к чужой беде харьковчане.



Постепенно некоторые изменения претерпела и концепция благотворительного концерта.



– Изначально музыканты просто играли концерт для детей, но потом нам подсказали, что есть люди, которые могут и готовы заплатить за возможность посетить концерт с участием известных музыкантов, а вырученные деньги можно потратить на благотворительность – рассказывает один из организаторов концерта, председатель правления благотворительного фонда «Забота» Алена Еремина. – Уникальность проекта в том, что он сочетает популяризацию классической музыки среди детей и благотворительную помощь. Но сейчас его задачи гораздо шире. Каждый раз мы стремимся сделать акцент на конкретной проблеме того или иного детского учреждения, привлечь внимание общества к актуальной теме благотворительности, а также приобщить к ней новых людей.



В этом году организаторы концерта планируют собрать средства на приобретение принтера Брайля в КЗ «Харьковский специальный учебно-воспитательный комплекс имени В.Г. Короленко».



– О том, что принтер нужен воспитанникам интерната, нам рассказал на прошлой «Феерии» ее ведущий – журналист Владимир Носков, который там учился, – делится Александр Дворниченко. - Это дорогостоящее шведское оборудование крайне необходимо для печати книг, учебников, изображений и музыкальных нот рельефно-точечным шрифтом для слабовидящих детей.



Для того чтобы помочь это сделать, Харьков посетит целое «созвездие» известных музыкантов.



Ласло Фенио (Германия) – один из лучших виолончелистов мира, лауреат множества известных конкурсов, профессор, преподаватель Высшей школы музыки в Кельне. Ежегодно он дает до 200 концертов по всему миру. Он сыграет на уникальной виолончели, созданной в 1695 году одним из известнейших мастеров, венецианцем Маттео Гоффриллером.



Даниил Австрих (Германия) – скрипач, играющий в квартете «Микеланджело», преподаватель Высшей школы музыки в Кельне, выпускник легендарного скрипача Виктора Третьякова.



Александр Дворниченко (Украина) – альтист, заместитель директора МАСО «Слобожанский», создатель проекта «Классическая феерия». Живет и работает в Харькове.



Сергей Дворниченко (США) – кларнетист, лауреат множества конкурсов в США и Европе. Один из четырех украинцев, окончивших Йельский университет на бюджетной основе. Выступает как солист и в составе оркестров, преподает.



Арутюн Чколян (Армения) – мультиинструменталист, специализирующийся на армянских народных духовых инструментах и на кларнете. Концерты с его участием с большим успехом проходят в США, Греции, Турции, Италии, Франции, Германии, Иордании, Норвегии, Болгарии, Грузии, Хорватии, Польше и, конечно же, в родной Армении.



Сопровождать концерт будет Молодежный академический симфонический оркестр «Слобожанский» – первый и единственный в Украине профессиональный молодежный симфонический оркестр, которым в этот вечер будет дирижировать заслуженный деятель искусств Украины Юрий Яковенко.