Как вернуть деньги в пустой кошелек

Впереди – Новый год. А мне как-то печально. Вроде бы и зарабатываю неплохо, а денег ни на что не хватает. Как научиться жить так, чтобы не психовать в последние дни перед зарплатой? Вера И.
Хроническое безденежье приводит к проблемам с психикой
По словам психологов, из-за материальной неустроенности, постоянной нехватки денег, невозможности удовлетворить элементарные жизненные потребности нередко возникают психогенные депрессии. Это состояние описано как хронический стресс, который проявляется в слабости, вялости, апатии и нежелании вообще что-либо делать.
Большой удар по здоровью – долги. По мнению врачей, тот, кто постоянно живет в долг, запросто может приобрести хроническую депрессию.
Чтобы не скрести по сусекам
Управлять семейными финансами – дело нелегкое, особенно если с трудом приходится сводить концы с концами, считает финансовый эксперт Ирина Шевченко. Питание, одежда, коммунальные платежи, школа, детские кружки, транспорт, отпуск – этот постоянный круговорот не дает возможности посмотреть на ситуацию со стороны, проанализировать ее и взять деньги под контроль. Кажется, деньги уплывают еще до того, как человек успевает их сосчитать, и в конце месяца опять возникает вопрос, как продержаться до следующей зарплаты. Многие наверняка замечали, что с увеличением доходов автоматически увеличиваются и расходы.
Чтобы не скрести перед зарплатой по сусекам, нужно научиться управлять деньгами, и в первую очередь – вести семейный бюджет. Это – насущная необходимость, считает специалист: управление собственными финансами позволяет не только с умом их тратить, но и создавать накопления.
Убиваются за копеечку, а тратить не умеют
– Принято думать, что ведение семейного бюджета – очень хлопотное дело. На самом деле это просто план, таблица или электронная программа, в которую вы вносите свои доходы и расходы в течение месяца, планируете движение денег на следующий месяц и создаете накопления. Ведение семейного бюджета принесет неоспоримые выгоды, – не сомневается эксперт. – Во-первых, деньги окажутся под контролем. Знаете ли вы, сколько денег сейчас находится у вас в кошельке, сколько потратили за последний месяц, на что потратили, хватит ли вам денег до следующей зарплаты? Скорее всего, нет. Парадоксально, но большую часть своей люди тратят на то, чтобы зарабатывать, однако не знают, куда уходят деньги.
По мнению специалиста, только имея четкое представление о нынешнем финансовом положении, можно спланировать будущее.
Планирование напрямую связано с постановкой и определением целей в жизни. Новый холодильник, квартира, авто, высшее образование для ребенка – это важные цели, которые требуют денег. Ведение семейного бюджета покажет скрытые резервы, поможет выявить ненужные траты и избегать их. Кроме того, благодаря правильному распределению доходов и расходов можно выделить суммы для погашения своих долгов и избежать попадания в новые.
Покупки по акциям отнимают массу денег
Чтобы бюджет не трещал по швам, специалисты советуют оптимизировать расходы.
Необоснованные траты, безделушки, импульсные покупки, всевозможные рекламные акции забирают до 25% бюджета, но человек не видит и не ощущает этих трат.
– Делайте покупки разумно, составляйте списки, не реагируйте на рекламные уловки, анализируйте цены – все это поможет сохранить деньги, – советует финансист.
Ирина Шевченко уверена, что ведение семейного бюджета поможет начать откладывать сбережения.
– Независимо от того, сколько вам лет, не помешает подумать о том, на что вы будете жить, когда выйдете на пенсию, – говорит она. – Многие думают, что не доживут до пенсии, но правда в том, что приходят к ней или с нулевыми накоплениями, или с долгами. Второй важный момент. Накопления – это возможность заниматься инвестированием, которое на сегодняшний день является доступным инструментом увеличения капитала. Кроме того, наличие накоплений дает возможность чувствовать себя увереннее в завтрашнем дне, а это очень важно.