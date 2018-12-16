Как вернуть деньги в пустой кошелек 16 декабря 2018 г. Анна Борисова 0 0

Впереди – Новый год. А мне как-то печально. Вроде бы и зарабатываю неплохо, а денег ни на что не хватает. Как научиться жить так, чтобы не психовать в последние дни перед зарплатой?

Вера И.