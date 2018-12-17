Под Харьковом прошли комплексные тактические занятия с бойцами теробороны 17 декабря 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Участие в однодневных проверочных сборах приняли военнообязанные оперативного резерва II очереди, которые приписаны к отдельной бригаде ТРО.