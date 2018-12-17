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Вселенский Патриарх благословил Предстоятеля Поместной Церкви Украины

Вселенский Патриарх благословил Предстоятеля Поместной Церкви Украины
Вселенский Патриарх Варфоломей провел телефонный разговор с новоизбранным митрополитом Киевским и всея Украины Епифанием.
Вселенский Патриарх поздравил митрополита Киевского и всея Украины с избранием Предстоятелем Православной Церкви Украины и благословил. Об этом сообщает ВВС.

- Митрополит Епифаний позвонил Патриарху Варфоломею сообщить о своем избрании и попросил благословения, и Его Святейшество Патриарх Варфоломей его благословил и поздравил, — рассказал собеседник.

Это означает, что Вселенский Патриарх Варфоломей признает объединительный собор, который состоялся сегодня в столице Украины.

Напомним, Объединительный собор избрал предстоятелем будущей автокефальной поместной православной церкви в Украине 39-летнего митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания (Сергея Думенко), который является наместником предстоятеля УПЦ КП Филарета.

- Этот день войдет и уже вошел в историю Украины как священный день, день создания автокефальной поместной православной церкви Украины. День окончательного получения нашей украинской независимости от России, — заявил президент Украины Петр Порошенко.

На соборе он присутствовал в качестве гостя и сидел в президиуме.

- Я бы хотел бы призвать всех наших собратьев, архиереев, всех верных в новосозданную единую украинскую православную церковь. Двери нашей церкви открыты для всех, — сказал митрополит Епифаний на Софийской площади после завершения собора.

Именно он 6 января в Константинополе во время совместной литургии с Вселенским патриархом Варфоломеем получит томос об автокефалии.

Будущий предстоятель получил образование в Украине и в Греции. Епифания считают отдаленным от основных групп влияния в церкви и близким к патриарху. Его знание греческого языка может стать существенным плюсом в свете активного сотрудничества с Константинополем, поскольку языком общения будет именно греческий.

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