Скоро в Харькове будет почти невозможно покурить на балконе 17 декабря 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Новые штрафы и административные санкции. В Украине готовят новый законопроект, который поможет бороться с курильщиками.

В частности, расширится перечень мест, где будет запрещено курить. Будут штрафовать за курение на террасах кафе и ресторанов, в аэропортах, в такси, в помещениях любых организаций. Согласно проекту, запретят номера в гостиницах для курящих. Нельзя будет выйти с дымящей сигаретой на собственный балкон, даже если он застекленный.



После нововведения также планируют запретить «курилки» в общественных местах. Даже если они будут оборудованы системой вентиляции и пепельницами.



Все новые ограничения дополнят уже действующий список мест, где курить нельзя. Это лифты, таксофоны, подъезды, подземные переходы, остановки, школы и университеты, детские площадки, общепит, стадионы и транспорт. Более того, запрещено раскуривать не только обычные, но и электронные сигареты, а также кальяны. Некурящие жители Харькова уверены: чем меньше мест для курения, тем меньше будет желающих закурить.



За курение в неположенных местах планируют значительно увеличить размер штрафов. Сейчас курильщикам «вне закона» придется раскошелиться на сумму от 51 до 170 гривен, но чаще они отделываются предупреждением. Если же горожанин повторит данный проступок на протяжении года, штраф уже будет увеличен на сумму от 170 до 340 гривен. После принятия закона финансовое взыскание будет от 340 гривен и выше.



Штрафовать будут не только курильщиков, а и предпринимателей, в заведениях которых будут замечены люди с дымящимися сигаретами. Сумма взыскания – от 1 до 10 тысяч гривен.



Отвечать перед законом будут и промоутеры, которые рекламируют табачные изделия. На них полицейские будут составлять протокол. Более того, с прилавков магазинов уберут сигаретные пачки. Торговать ими, конечно, можно будет, но без лишней демонстрации. Показывать табачную продукцию продавец будет лишь по просьбе покупателя.



Отдельно будут прописаны требования к оформлению витрин сигаретных киосков. В проекте закона указано, что ее нужно будет переоборудовать. Но вот как именно законотворцы на данном этапе не разъяснили. Лишь указали, что переделать витрины предприниматели должны максимум за 3 года – такая протяженность переходного периода.



Данные изменения, уверены в правительстве, помогут уменьшить количество курящих жителей в Украине. Особенно, среди молодежи. По статистике, каждый седьмой школьник страны подвержен этой пагубной привычке. И чем старше становятся курильщики, тем больше у них проблем со здоровьем. Особо страшным является диагноз рак легких. В Украине каждый год жертвами этой болезни становятся около 13 тысяч человек. Во Всемирной организации здравоохранения также заявляют, что табак - основная причина смертности в мире.