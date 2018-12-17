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Ученые готовятся удивить мир «эликсиром бессмертия»

Ученые готовятся удивить мир «эликсиром бессмертия»
Специалисты уверены, что будущее за клеточными технологиями, подробным анализом генетики, биохакингом и искусственным интеллектом.
Об этом сообщают «Экономические новости».

Создать «эликсир бессмертия» вскоре станет вполне возможным. И вот почему:

Биохакинг

Американские исследователи утверждают, что биохакинг, совместно с современными работами по генетике и клеточными анализами могут увеличить продолжительность человеческой жизни как минимум в 2 раза. Способы, предлагаемые учеными, дадут внутреннему потенциалу человека возможность активизироваться для борьбы с различными заболеваниями.

Ученые также объяснили, что, используя биохакинг, появится возможность заменять фрагменты тела человека. Исследователи уверены: в будущем организм будет состоять из миллиардов синтетических соединений.

Клеточные технологии

Помимо биохакинга, подарить человечеству возможность стать бессмертным смогут и клеточные технологии. Считается, что если из костного мозга удалить некоторые фрагменты стволовых клеток, а затем внедрить их обратно, но уже в другие ткани, то это омолодит организм в целом.

Кроме того, благодаря генетическому и клеточному редактированию, появилась уникальная возможность приводить в норм такие жизненно важные процессы, как кровообращение и метаболизм (обмен веществ).

Искусственный интеллект

Возможность человеческого бессмертия также зависит и от уровня развития технологий искусственного интеллекта. На данный момент в эту отрасль вкладывают миллионы долларов. Так, инвесторами уже стали основатель инновационной компании Tesla Илон Маск и российский ученый Дмитрий Ицков. Они считают, что головной мозг человека способен работать в симбиозе с новейшими технологиями.

Кстати, далеко не все одобряют проведение этих разработок. Некоторые ученые считают, что такое вмешательство в природу может нарушить естественный ритм жизни планеты в целом.

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