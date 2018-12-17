Ученые готовятся удивить мир «эликсиром бессмертия»

Об этом сообщают
«Экономические новости».
Создать «эликсир бессмертия» вскоре станет вполне возможным. И вот почему:
Биохакинг
Американские исследователи утверждают, что биохакинг, совместно с современными работами по генетике и клеточными анализами могут увеличить продолжительность человеческой жизни как минимум в 2 раза. Способы, предлагаемые учеными, дадут внутреннему потенциалу человека возможность активизироваться для борьбы с различными заболеваниями.
Ученые также объяснили, что, используя биохакинг, появится возможность заменять фрагменты тела человека. Исследователи уверены: в будущем организм будет состоять из миллиардов синтетических соединений.
Клеточные технологии
Помимо биохакинга, подарить человечеству возможность стать бессмертным смогут и клеточные технологии. Считается, что если из костного мозга удалить некоторые фрагменты стволовых клеток, а затем внедрить их обратно, но уже в другие ткани, то это омолодит организм в целом.
Кроме того, благодаря генетическому и клеточному редактированию, появилась уникальная возможность приводить в норм такие жизненно важные процессы, как кровообращение и метаболизм (обмен веществ).
Искусственный интеллект
Возможность человеческого бессмертия также зависит и от уровня развития технологий искусственного интеллекта. На данный момент в эту отрасль вкладывают миллионы долларов. Так, инвесторами уже стали основатель инновационной компании Tesla Илон Маск и российский ученый Дмитрий Ицков. Они считают, что головной мозг человека способен работать в симбиозе с новейшими технологиями.
Кстати, далеко не все одобряют проведение этих разработок. Некоторые ученые считают, что такое вмешательство в природу может нарушить естественный ритм жизни планеты в целом.