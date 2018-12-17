Ученые готовятся удивить мир «эликсиром бессмертия» 17 декабря 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Специалисты уверены, что будущее за клеточными технологиями, подробным анализом генетики, биохакингом и искусственным интеллектом.