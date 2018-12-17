В Харьковской области появятся новые парки и бесплатные кинотеатры 17 декабря 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

На Харьковщине в Нововодолажской объединенной территориальной громаде заработала программа бюджета участия.

Очередные лучшие проекты среди 32-х конкурсных работ определили 11 декабря. Идеи подавали жители общин, «за» лучших также голосовали их односельчане.



Проекты, рассказывают руководители ОТГ, были очень разные: начиная от спортивных и детских площадок, заканчивая строительством сетевой солнечной электростанции. В результате победили 11 работ, которые набрали наибольшее количество голосов в Новой Водолаге и отдельно в округах.



Среди интересных предложений – оборудование зоны для игры в шахматы. Ее расположат в нововодолажском парке «Юбилейный». Шахматный уголок будет достаточно востребован, так как в поселке много фанатов этой игры, уверяют местные жители.



Жители села Сосновка с нетерпением ждут открытия бесплатного кинотеатра, проект которого победил в конкурсе. Также в населенном пункте установят и уличные спортивные тренажеры. Они дополнят современное футбольное поле с искусственным покрытием, которые установили в рамках проекта бюджета участия.



Новые спортплощадки также появятся в Знаменке и Ордовке. В Ординском старостинском округе №3 построят арочный навес над танцевальной площадкой, а в Старой Водолаге разобьют красивый и уютный парк. Все проекты, за которые проголосовали местные жители, реализуют в 2019 году.



– В проекте бюджета Нововодолажского поссовета на 2019 заложено 1,5 миллиона гривен для реализации проектов-победителей бюджета участия, – сообщила первый заместитель председателя Нововодолажского поселкового совета Лилия Иващенко.



Лучшие проекта в рамках программы бюджета участия также отбираются в Харькове. По предварительным голосованиям выбрано 79 различных проектов. Окончательных победителей определят 15 декабря.